Incident pe Aeroportul Băneasa. Un avion a ratat aterizarea. Două curse au fost redirecționate (VIDEO)

Adrian A
31 oct. 2025, 10:33
sursă foto: observator news
Cuprins
  1. Ce s-a întâmplat pe Aeroportul Băneasa
  2. Ce se întâmplă cu avioanele redirecționate

Incident grav pe Aeroportul Băneasa în această dimineață. Un avion școală a ratat aterizarea și a ajuns pe iarbă.

Ce s-a întâmplat pe Aeroportul Băneasa

Un avion de mici dimensiuni aparținând Școlii Superioare de Aviație Civilă a depășit la aterizare pista Aeroportului Aurel Vlaicu. La bordul aeronavei se aflau două persoane, care nu au fost rănite. Potrivit autorităților, incidentul a fost cauzat de o eroare de pilotaj. Pilotul ar fi avut viteză prea mare la aterizare și din această cauză a depășit pista și a ajuns în câmp.

„Aterizarea a avut loc la ora 08.28, iar la bordul aeronavei se aflau două persoane, care nu au fost rănite. Avionul a fost tractat spre pozițiile de parcare ale Școlii Superioare de Aviație Civilă”, a transmis Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti.

Însă, incidentul a blocat pistele pentru câteva zeci de minute.

Două curse, care ar fi trebuit să aterizeze pe Aeroportul Băneasa au fost redirecționate. Este vorba despre cursele Ryanair Memmingen – București și Wizz Air Napoli – București, care erau programate să aterizeze pe Aeroportul Aurel Vlaicu, dar au fost redirecționate pe Aeroportul Henri Coandă.

Ce se întâmplă cu avioanele redirecționate

Potrivit oficialilor de pe Aeroportul Aurel Vlaicu, avionul Ryanair a revenit pe Băneasa, de unde își urmează cursa spre Memmingen, iar aerobnava Wizz Air București – Napoli decolează spre Italia de pe Aeroportul Otopeni.

