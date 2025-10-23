Mulți pasageri din clasa economică sunt tentați să-și schimbe locul înainte ca avionul să decoleze, sperând la mai mult spațiu sau confort. Totuși, specialiștii din aviație avertizează că această decizie aparent banală poate afecta siguranța zborului. Mutarea pasagerilor fără acordul echipajului poate schimba echilibrul aeronavei și chiar împiedica o decolare normală.

De ce schimbarea locului poate fi periculoasă

Fostul pilot al companiei Virgin Atlantic, Pete Hutchison, cunoscut în mediul online drept „Pete the Irish Pilot”, a explicat pentru că mutarea pasagerilor dintr-o parte în alta a avionului poate influența grav centrul de greutate al aeronavei.

„Dacă pasagerii încep să se mute, mai ales în număr mare, către zone neplanificate ale avionului, centrul de greutate se poate modifica semnificativ”, a declarat Hutchison. Potrivit acestuia, o schimbare bruscă de greutate ar putea face ca să nu se mai poată ridica de la sol sau, invers, să atingă pista cu coada în timpul decolării ori aterizării.

Cum influențează pasagerii echilibrul aeronavei

Hutchison a explicat că poziția fiecărui pasager este inclusă în calculele tehnice realizate de echipaj înaintea fiecărui zbor. Structura avionului funcționează, după cum spune el, „ca o balanță”, iar orice dezechilibru poate avea efecte serioase.

„Zborul în siguranță depinde de menținerea centrului de greutate în limitele operaționale ale avionului. Pentru asta, toate componentele – echipajul, pasagerii, bagajele, marfa, combustibilul și proviziile – trebuie distribuite corect, într-un echilibru pe care piloții îl numesc trim”, a explicat fostul pilot.

Responsabilitatea pentru această distribuție aparține planificatorilor de încărcare și dispecerilor, care introduc datele într-o fișă verificată de personalul de la sol și de comandant. „Locul tău în cabină este una dintre variabilele luate în calcul”, a adăugat Hutchison, subliniind că mutarea este permisă doar în timpul zborului și numai cu acordul echipajului.

Ce fac companiile aeriene care oferă locuri la alegere

Anumite companii, cum este Southwest Airlines, au permis până acum pasagerilor să-și aleagă locul la îmbarcare. Totuși, această politică va fi eliminată începând cu 2026. Hutchison a explicat că această schimbare nu are legătură directă cu siguranța, ci mai degrabă cu optimizarea distribuției pasagerilor atunci când aeronava nu este plină.

În astfel de cazuri, echipajul redistribuie manual, așezându-i în zone cheie, cum ar fi deasupra aripilor sau în apropierea ieșirilor de urgență, pentru a menține echilibrul corect, relatează Ziare.com.

De ce trebuie informat echipajul înainte de mutare

Fostul membru al echipajului Emirates, Jay Robert, în prezent coordonator al rețelei Fly Guy’s Cabin Crew Lounge, a atras atenția asupra altui aspect important. Schimbarea locului fără anunțarea echipajului creează confuzii în sistemele de bord, care asociază fiecărui pasager un loc specific.

„Sistemele noastre sunt concepute astfel încât locul atribuit pasagerului este legat de informațiile sale personale. Dacă primim un mesaj urgent legat de conexiunea unui pasager sau o situație medicală, mergem direct la locul indicat în sistem. Dacă persoana s-a mutat fără să spună, trebuie să o căutăm prin cabină”, a explicat Robert.

Deși un loc liber la câteva rânduri distanță poate părea o invitație la confort, experții insistă că siguranța zborului depinde de menținerea echilibrului calculat cu precizie. O mutare aparent minoră, făcută fără acordul echipajului, poate deruta personalul și, în anumite condiții, poate afecta stabilitatea avionului în cele mai sensibile momente ale zborului.