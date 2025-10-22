A fost o zi de foc pentru polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Alba Iulia. Cu ajutorul procurorilor, agenții de poliție au pus în aplicare 7 mandate de percheziție domiciliară, în județele Arad, Timiș, Bihor și Hunedoara. Ampla acțiune a autorităților vizează un bărbat care a pretins că lucrează pentru SRI, pentru a culege în mod ilegal informații.

Ce alte acuzații i se aduc bărbatului care a pretins că lucrează pentru SRI

Totodată, bărbatul a înființat o organizație clandestină, reușind să recruteze mai multe persoane, deținătoare de arme, inclusiv foști membri ai forțele speciale ale Ministerului Apărării Naționale, informează . Din cadrul grupării făceau parte și oameni pasionați de arme de foc, care luau parte regulat la trageri în poligoane.

În timpul recrutării, bărbatul pretindea că este agent SRI, însărcinat să organizeze o structură capabilă să execute „misiuni de culegere de informații și alte misiuni cu caracter secret”.

Ce misiuni li s-ar fi încredințat recruților

Pentru a putea face parte din grupare, persoanele recrutate ar fi fost supuse unor teste de operativitate și rezistență la stres. Metodele pe care le-a folosit acuzatul în timpul acestor testări a întărit convingerile celorlalți participanți că bărbatul face parte din SRI.

Ulterior, persoanelor acceptate li s-ar fi înmânat legitimații cu însemne specifice SRI, cu fotografie, serie și număr.

În timpul presupunelor misiuni în care erau trimiși, recruților li s-a solicitat să poarte armele personale, în cazul în care dețin permis de port armă. De asemenea, și s-au încredințat stații de emisie recepție similare celor folosite de angajații , dar cu logo-ul Serviciului Român de Informații. Pentru a comunica între ei, membrii grupării foloseau nume de cod.

De asemenea, pentru deplasarea în diferite locații, bărbatul ar fi închiriat mijloace de transport pe care ar fi montat dispozitive care permit circulația în regim prioritar.

Între finalul lunii aprilie 2025 și luna iulie 2025, împreună sau sub coordonarea directă a bărbatului, șase dintre persoanele recrutate ar fi participat la mai multe „misiuni” în județele Arad, Timiș, Constanța, Satu-Mare, Bihor, Mureș și municipiul București. Acestea presupuneau urmărirea și identificarea unor persoane „suspecte”, recoltarea de probe de apă din diverse zone sau depistarea unor persoane urmărite și realizarea de fotografii în interiorul unor obiective. În timpul realizării „misiunilor”, atât recruții, cât și bărbatul ar fi interacționat cu angajați ai poliției și altor structuri ale statului, prezentându-se și legitimându-se drept angajați ai SRI.

În acest caz, au fost puse în aplicare mandate de aducere, audierile urmând să se desfășoare la sediul D.I.I.C.O.T. din Alba Iulia.