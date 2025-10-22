B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Percheziții în patru județe, după ce un bărbat a pretins că e angajat al SRI pentru a convinge mai multe persoane să devină agenți secreți. Ce scop avea gruparea pe care a înființat-o

Percheziții în patru județe, după ce un bărbat a pretins că e angajat al SRI pentru a convinge mai multe persoane să devină agenți secreți. Ce scop avea gruparea pe care a înființat-o

B1.ro
22 oct. 2025, 10:36
Percheziții în patru județe, după ce un bărbat a pretins că e angajat al SRI pentru a convinge mai multe persoane să devină agenți secreți. Ce scop avea gruparea pe care a înființat-o
Sursă foto: Poliția Română
Cuprins
  1. Ce alte acuzații i se aduc bărbatului care a pretins că lucrează pentru SRI
  2. Ce misiuni li s-ar fi încredințat recruților

A fost o zi de foc pentru polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Alba Iulia. Cu ajutorul procurorilor, agenții de poliție au pus în aplicare 7 mandate de percheziție domiciliară, în județele Arad, Timiș, Bihor și Hunedoara. Ampla acțiune a autorităților vizează un bărbat care a pretins că lucrează pentru SRI, pentru a culege în mod ilegal informații.

Ce alte acuzații i se aduc bărbatului care a pretins că lucrează pentru SRI

Totodată, bărbatul a înființat o organizație clandestină, reușind să recruteze mai multe persoane, deținătoare de arme, inclusiv foști membri ai forțele speciale ale Ministerului Apărării Naționale, informează Poliția Română. Din cadrul grupării făceau parte și oameni pasionați de arme de foc, care luau parte regulat la trageri în poligoane.

În timpul recrutării, bărbatul pretindea că este agent SRI, însărcinat să organizeze o structură capabilă să execute „misiuni de culegere de informații și alte misiuni cu caracter secret”.

Ce misiuni li s-ar fi încredințat recruților

Pentru a putea face parte din grupare, persoanele recrutate ar fi fost supuse unor teste de operativitate și rezistență la stres. Metodele pe care le-a folosit acuzatul în timpul acestor testări a întărit convingerile celorlalți participanți că bărbatul face parte din SRI.

Ulterior, persoanelor acceptate li s-ar fi înmânat legitimații cu însemne specifice SRI, cu fotografie, serie și număr.

În timpul presupunelor misiuni în care erau trimiși, recruților li s-a solicitat să poarte armele personale, în cazul în care dețin permis de port armă. De asemenea, și s-au încredințat stații de emisie recepție similare celor folosite de angajații MAI, dar cu logo-ul Serviciului Român de Informații. Pentru a comunica între ei, membrii grupării foloseau nume de cod.

De asemenea, pentru deplasarea în diferite locații, bărbatul ar fi închiriat mijloace de transport pe care ar fi montat dispozitive care permit circulația în regim prioritar.

Între finalul lunii aprilie 2025 și luna iulie 2025, împreună sau sub coordonarea directă a bărbatului, șase dintre persoanele recrutate ar fi  participat la mai multe „misiuni” în județele Arad, Timiș, Constanța, Satu-Mare, Bihor, Mureș și municipiul București. Acestea presupuneau urmărirea și identificarea unor persoane „suspecte”,  recoltarea de probe de apă din diverse zone sau depistarea unor persoane urmărite și realizarea de fotografii în interiorul unor obiective. În timpul realizării „misiunilor”, atât recruții, cât și bărbatul ar fi interacționat cu angajați ai poliției și altor structuri ale statului, prezentându-se și legitimându-se drept angajați ai SRI.

În acest caz, au fost puse în aplicare mandate de aducere, audierile urmând să se desfășoare la sediul D.I.I.C.O.T. din Alba Iulia.

Tags:
Citește și...
Cum să alegi soluția ideală pentru decor și funcționalitate în locuința ta
Eveniment
Cum să alegi soluția ideală pentru decor și funcționalitate în locuința ta
Unde să organizezi majoratul pe care să nu-l uiți niciodată
Eveniment
Unde să organizezi majoratul pe care să nu-l uiți niciodată
Cea mai tare teorie a conspirației după explozia din Rahova. Așa ceva e de neimaginat. Intervine SRI-ul
Eveniment
Cea mai tare teorie a conspirației după explozia din Rahova. Așa ceva e de neimaginat. Intervine SRI-ul
Studiu: Românii cu cel mult 8 clase sunt convinși că vaccinurile, inteligenţa artificială şi tehnologia 5G ne controlează
Eveniment
Studiu: Românii cu cel mult 8 clase sunt convinși că vaccinurile, inteligenţa artificială şi tehnologia 5G ne controlează
În ce stare se află Doru Octavian Dumitru? Unitatea medicală a transmis un mesaj
Eveniment
În ce stare se află Doru Octavian Dumitru? Unitatea medicală a transmis un mesaj
Locatarii din blocul explodat devin din proprietari, chiriași la stat. Ce spune ministrul Dezvoltării (VIDEO)
Eveniment
Locatarii din blocul explodat devin din proprietari, chiriași la stat. Ce spune ministrul Dezvoltării (VIDEO)
Artist celebru, acuzat de hărțuire. Imaginile au fost postate chiar de mama victimei. Despre cine este vorba (VIDEO)
Eveniment
Artist celebru, acuzat de hărțuire. Imaginile au fost postate chiar de mama victimei. Despre cine este vorba (VIDEO)
Un lectorat de limba română a fost înființat la o universitate cu prestigiu din Anglia. Ce vor învăța, propriu-zis, studenții
Eveniment
Un lectorat de limba română a fost înființat la o universitate cu prestigiu din Anglia. Ce vor învăța, propriu-zis, studenții
Beneficiile purtării unei orteze de mână în artrită şi sindrom de tunel carpian
Eveniment
Beneficiile purtării unei orteze de mână în artrită şi sindrom de tunel carpian
Sfaturi pentru Black Friday. Cum pot evita cumpărătorii o anchiziție neinspirată și ce obligații au companiile în perioada reducerilor
Eveniment
Sfaturi pentru Black Friday. Cum pot evita cumpărătorii o anchiziție neinspirată și ce obligații au companiile în perioada reducerilor
Ultima oră
13:49 - Grindeanu, supărat pe colegii din Coaliție: De ce dau „pe surse” tot ce vorbim? Ce vrea să ascundă șeful PSD
13:43 - Roxana Nemeș este cea mai fericită mămică! Ce mesaj a postat artista la o lună de la naștere
13:33 - Întâmplarea care i-a impresionat cel mai tare pe Anda și Joseph Adam la Asia Express: „Am pregătit multe pachete să le trimitem oamenilor de acolo”
13:17 - Cum să alegi soluția ideală pentru decor și funcționalitate în locuința ta
13:10 - 22 octombrie. Biserica Ortodoxă îi prăznuiește pe Sfinții 7 tineri din Efes și pe Sfântul Averchie
13:09 - Ce trebuie să știi dacă intri acum pe piața de imobiliare în Sibiu
13:04 - Unde să organizezi majoratul pe care să nu-l uiți niciodată
12:53 - Cea mai tare teorie a conspirației după explozia din Rahova. Așa ceva e de neimaginat. Intervine SRI-ul
12:53 - Codin Maticiuc, mărturisiri despre mama sa. Care este cel mai mare regret al acestuia
12:18 - Studiu: Românii cu cel mult 8 clase sunt convinși că vaccinurile, inteligenţa artificială şi tehnologia 5G ne controlează