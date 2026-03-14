Ministerul Afacerilor Externe ( ) a informat că platformele eviza.mae.ro și econsulat.ro au fost ținta unui atac cibernetic de tip Distributed Denial of Service (DDoS), în după-amiaza zilei de 13 martie și la începutul nopții de 14 martie. În urma incidentului, site-urile au înregistrat încetiniri semnificative și, pentru scurte intervale, au devenit inaccesibile pentru utilizatori.

Intervenție rapidă

Echipamentele de protecție ale MAE, împreună cu specialiștii IT ai ministerului, au acționat prompt și au reușit să reducă efectele atacului.

În prezent, toate sistemele digitale funcționează normal, iar cetățenii pot folosi serviciile online fără probleme. Atacurile de tip DDoS generează supraîncărcarea artificială a traficului pe site-uri, cu scopul de a bloca accesul utilizatorilor, însă nu presupun accesarea sau compromiterea datelor sensibile.

Cum funcționează atacurile DDoS

Aceste atacuri cibernetice constau în trimiterea unui număr foarte mare de solicitări către un site, astfel încât serverele să fie suprasolicitate și să nu mai poată răspunde cererilor legitime.

Spre deosebire de un atac de tip hacking, datele nu sunt furate sau manipulate, însă inconveniența majoră pentru cetățeni este imposibilitatea temporară de a accesa serviciile digitale de care au nevoie.

Creșterea atacurilor cibernetice la nivel global

La nivel internațional, frecvența atacurilor DDoS este în continuă creștere, afectând instituții guvernamentale, platforme financiare și servicii publice esențiale.

România nu face excepție, fiind vizată în mod repetat de astfel de acțiuni în ultimii ani. MAE subliniază că aceste atacuri nu compromit siguranța informațiilor, însă evidențiază importanța monitorizării constante și a măsurilor de securitate cibernetică.

Măsuri și recomandări pentru cetățeni

Ministerul reamintește că platformele guvernamentale sunt monitorizate permanent, iar echipele de securitate digitală sunt pregătite să intervină imediat.

Cetățenii sunt sfătuiți să raporteze orice situație suspectă și să fie răbdători în cazul în care întâmpină dificultăți temporare. MAE va continua să colaboreze cu instituțiile specializate pentru a asigura continuitatea serviciilor digitale și protecția informațiilor, în conformitate cu standardele internaționale de securitate.