Platformele eVisa și eConsulat, ținta unui atac cibernetic. MAE asigură funcționarea normală a serviciilor

Selen Osmanoglu
14 mart. 2026, 10:59
Sursa Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Intervenție rapidă
  2. Cum funcționează atacurile DDoS
  3. Creșterea atacurilor cibernetice la nivel global
  4. Măsuri și recomandări pentru cetățeni

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a informat că platformele eviza.mae.ro și econsulat.ro au fost ținta unui atac cibernetic de tip Distributed Denial of Service (DDoS), în după-amiaza zilei de 13 martie și la începutul nopții de 14 martie. În urma incidentului, site-urile au înregistrat încetiniri semnificative și, pentru scurte intervale, au devenit inaccesibile pentru utilizatori.

Intervenție rapidă

Echipamentele de protecție ale MAE, împreună cu specialiștii IT ai ministerului, au acționat prompt și au reușit să reducă efectele atacului.

În prezent, toate sistemele digitale funcționează normal, iar cetățenii pot folosi serviciile online fără probleme. Atacurile de tip DDoS generează supraîncărcarea artificială a traficului pe site-uri, cu scopul de a bloca accesul utilizatorilor, însă nu presupun accesarea sau compromiterea datelor sensibile.

Cum funcționează atacurile DDoS

Aceste atacuri cibernetice constau în trimiterea unui număr foarte mare de solicitări către un site, astfel încât serverele să fie suprasolicitate și să nu mai poată răspunde cererilor legitime.

Spre deosebire de un atac de tip hacking, datele nu sunt furate sau manipulate, însă inconveniența majoră pentru cetățeni este imposibilitatea temporară de a accesa serviciile digitale de care au nevoie.

Creșterea atacurilor cibernetice la nivel global

La nivel internațional, frecvența atacurilor DDoS este în continuă creștere, afectând instituții guvernamentale, platforme financiare și servicii publice esențiale.

România nu face excepție, fiind vizată în mod repetat de astfel de acțiuni în ultimii ani. MAE subliniază că aceste atacuri nu compromit siguranța informațiilor, însă evidențiază importanța monitorizării constante și a măsurilor de securitate cibernetică.

Măsuri și recomandări pentru cetățeni

Ministerul reamintește că platformele guvernamentale sunt monitorizate permanent, iar echipele de securitate digitală sunt pregătite să intervină imediat.

Cetățenii sunt sfătuiți să raporteze orice situație suspectă și să fie răbdători în cazul în care întâmpină dificultăți temporare. MAE va continua să colaboreze cu instituțiile specializate pentru a asigura continuitatea serviciilor digitale și protecția informațiilor, în conformitate cu standardele internaționale de securitate.

Citește și...
Peste 1.100 de infracțiuni de evaziune fiscală, descoperite de polițiști în primele două luni ale anului
Eveniment
Peste 1.100 de infracțiuni de evaziune fiscală, descoperite de polițiști în primele două luni ale anului
Peste 100 de pistoale și 60.000 de țigarete descoperite într-un autocamion la Calafat
Eveniment
Peste 100 de pistoale și 60.000 de țigarete descoperite într-un autocamion la Calafat
Ministerul Agriculturii propune măsuri pentru echilibrarea relației dintre producătorii români și retaileri
Eveniment
Ministerul Agriculturii propune măsuri pentru echilibrarea relației dintre producătorii români și retaileri
O dronă Shahed a survolat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova
Eveniment
O dronă Shahed a survolat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova
Putin i-a propus lui Trump ca uraniul Iranului să fie mutat în Rusia. Liderul american ar fi refuzat ideea
Eveniment
Putin i-a propus lui Trump ca uraniul Iranului să fie mutat în Rusia. Liderul american ar fi refuzat ideea
Primar reales fără să candideze. Localnicii i-au scris numele pe buletinul de vot
Eveniment
Primar reales fără să candideze. Localnicii i-au scris numele pe buletinul de vot
Codul rutier se schimba! Amenzile de circulație se vor plăti scanând un cod QR
Eveniment
Codul rutier se schimba! Amenzile de circulație se vor plăti scanând un cod QR
România a trimis de urgență echipamente și specialiști în Moldova după poluarea de pe Nistru
Eveniment
România a trimis de urgență echipamente și specialiști în Moldova după poluarea de pe Nistru
Ajutorul de deces crește în acest an dar serviciile funerare vor fi mai scumpe
Economic
Ajutorul de deces crește în acest an dar serviciile funerare vor fi mai scumpe
Al treilea mesaj RO-Alert în Tulcea: „Oamenii să sune la 112 dacă se simt în pericol”
Eveniment
Al treilea mesaj RO-Alert în Tulcea: „Oamenii să sune la 112 dacă se simt în pericol”
Ultima oră
13:32 - Peste 1.100 de infracțiuni de evaziune fiscală, descoperite de polițiști în primele două luni ale anului
12:50 - Peste 100 de pistoale și 60.000 de țigarete descoperite într-un autocamion la Calafat
12:13 - Ministerul Agriculturii propune măsuri pentru echilibrarea relației dintre producătorii români și retaileri
11:27 - Vremea, 14 martie: soare și temperaturi neobișnuit de ridicate pentru această lună
10:32 - O dronă Shahed a survolat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova
10:03 - Hamas îi cere Iranului să nu lovească țările vecine după atacurile americano-israeliene
09:36 - Atac rusesc asupra Kievului: patru morți și zeci de răniți într-un raid aerian
09:06 - Putin i-a propus lui Trump ca uraniul Iranului să fie mutat în Rusia. Liderul american ar fi refuzat ideea
08:33 - Primar reales fără să candideze. Localnicii i-au scris numele pe buletinul de vot
23:55 - Proteste după ce angajații s-au trezit cu bonuri de masă tăiate de la 25 la 5 lei