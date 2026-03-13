B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » MAE: 96 de români au fost repatriați din Orientul Mijlociu prin mecanismul european rescEU

MAE: 96 de români au fost repatriați din Orientul Mijlociu prin mecanismul european rescEU

Selen Osmanoglu
13 mart. 2026, 08:40
MAE: 96 de români au fost repatriați din Orientul Mijlociu prin mecanismul european rescEU
Sursa Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Al treilea zbor organizat de România prin mecanismul rescEU
  2. Evacuare coordonată de misiunile diplomatice române
  3. Peste 6.000 de români au revenit deja în țară
  4. Unele persoane au ales să rămână în regiune

Un număr de 96 de cetățeni români, dintre care 21 de minori și un infant, au fost repatriați vineri din Orientul Mijlociu, potrivit Ministerului Afacerilor Externe (MAE). Zborul a fost operat pe ruta Muscat – București și a făcut parte din mecanismul european de protecție civilă rescEU.

În avionul operat de compania aeriană poloneză LOT s-au aflat 19 cazuri medicale și o femeie însărcinată, iar la bord au urcat și 38 de cetățeni eligibili din state membre ale Uniunii Europene și din state terțe participante la mecanismul european de protecție civilă.

Al treilea zbor organizat de România prin mecanismul rescEU

Ministerul Afacerilor Externe a precizat că acesta este al treilea zbor organizat de România în cadrul mecanismului rescEU, activat cu sprijinul Ministerului Afacerilor Interne și al Departamentului pentru Situații de Urgență, scrie Agerpres.

Anterior, pe 9 martie, alte două zboruri operate de compania LOT au evacuat 273 de cetățeni români și 83 de cetățeni ai altor state UE din regiune. Costul zborurilor este acoperit din bugetul Uniunii Europene.

Totodată, este al patrulea zbor de evacuare organizat de România prin mecanismul european de protecție civilă.

Evacuare coordonată de misiunile diplomatice române

Transportul rutier al persoanelor evacuate până la Muscat a fost organizat de Ministerul Afacerilor Externe, prin intermediul Consulatului României la Dubai și al Ambasadei României la Abu Dhabi. Autocarele au fost însoțite pe tot traseul de o echipă consulară mobilă.

Potrivit MAE, Comisia Europeană va deconta până la 75% din costurile transportului rutier.

În același timp, Ambasada României la Muscat a asigurat preluarea și coordonarea cetățenilor români până la îmbarcarea în aeronave, împreună cu echipa consulară mobilă a Unității de Reacție Rapidă a Celulei de Criză a MAE.

„Ministerul Afacerilor Externe mulțumește autorităților din Emiratele Arabe Unite și Oman pentru cooperarea și sprijinul oferit pentru realizarea acestor repatrieri în condiții de siguranță”, a transmis instituția.

Peste 6.000 de români au revenit deja în țară

România este prima țară care a utilizat capacitatea de transport aerian rescEU pentru repatrieri, de la crearea acestui mecanism în 2019.

Potrivit datelor MAE, peste 6.000 de cetățeni români au revenit până acum în țară din statele afectate de conflictul din Orientul Mijlociu. Dintre aceștia, aproximativ 3.500 au fost repatriați prin zboruri de evacuare sau repatriere asistată.

Ministerul a precizat că toate cazurile prioritare aflate în atenția misiunilor diplomatice române din regiune au fost incluse pe zborul care a aterizat vineri la București.

„Toate cazurile prioritare în atenția Ambasadei României la Abu Dhabi, Ambasadei României la Muscat și Consulatului General al României în Dubai (…) s-au aflat pe zborul de evacuare care a aterizat astăzi la București”, a transmis MAE.

Unele persoane au ales să rămână în regiune

Oficialii au explicat că diferența dintre numărul solicitărilor inițiale și cei 96 de români repatriați este reprezentată de cetățeni care au decis să rămână în Dubai sau care au părăsit regiunea prin alte soluții identificate individual.

La momentul reluării procedurilor de confirmare a solicitărilor de evacuare, misiunile diplomatice române aveau în evidență aproximativ 270 de persoane, majoritatea turiști din categorii vulnerabile, inclusiv minori, cazuri medicale și femei însărcinate.

MAE a precizat că celula de criză și echipele diplomatice din regiune continuă să monitorizeze situația de securitate și sunt pregătite să ofere asistență consulară cetățenilor români care solicită sprijin.

Totodată, ministerul recomandă cetățenilor să urmărească permanent informațiile transmise de companiile aeriene și să se prezinte la aeroport doar atunci când sunt anunțați de operatorii aerieni.

