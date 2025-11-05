B1 Inregistrari!
Iulia Petcu
05 nov. 2025, 19:34
sursa foto: freepik
Cuprins
  1. Unde a avut loc intervenția
  2. Cum decurge procesul de ridicare a vehiculelor
  3. Ce se întâmplă dacă proprietarul ajunge la timp
  4. Ce reglementează Hotărârea Consiliului Local

În această dimineață, autoritățile din Ploiești au demarat o amplă acțiune pentru eliberarea zonelor aglomerate de vehiculele parcate ilegal. operațiunea , coordonată de Serviciul de Gestionare Urbană (SGU) și polițiștii locali, a avut ca scop fluidizarea traficului și creșterea siguranței rutiere.

Unde a avut loc intervenția

Acțiunea s-a desfășurat în centrul municipiului, la intersecția străzilor Vasile Lupu și Lăpușna, în apropierea Primăriei și a Școlii „Elena Doamna”. Zona este una intens circulată, iar mașinile staționate neregulamentar blocau frecvent benzile de circulație. Autoritățile au anunțat că măsura face parte dintr-un plan mai amplu de decongestionare a traficului din proximitatea instituțiilor publice și a unităților de învățământ.

Polițiștii locali au asistat echipele SGU, având sarcina de a supraveghea legalitatea intervenției. Conform prevederilor în vigoare, ridicarea mașinilor nu poate fi realizată decât la solicitarea oficială a poliției locale. Această procedură este menționată în Articolul 12 din Regulamentul anexat Hotărârii de Consiliu Local nr. 234/2025, care stabilește clar responsabilitățile SGU.

Cum decurge procesul de ridicare a vehiculelor

Operațiunea de ridicare urmează pași clari și documentați. Angajații SGU întocmesc o „Fișă vehiculului staționat și parcat neregulamentar”, unde notează detalii despre starea autoturismului. Fiecare vehicul este fotografiat din patru unghiuri (față, spate și laterale) pentru a surprinde complet situația la momentul intervenției.

Agentul constatator verifică exteriorul mașinii și consemnează aspecte precum starea portierelor, a portbagajului sau eventualele avarii vizibile. Aceste date servesc drept bază legală pentru operațiune și protejează drepturile proprietarilor.

Ce se întâmplă dacă proprietarul ajunge la timp

Dacă deținătorul vehiculului se prezintă înainte ca autoutilitara să plece, există o soluție simplă. El trebuie să prezinte certificatul de înmatriculare, permisul de conducere și actul de identitate.

„În această situație proprietarul/deținătorul legal al vehiculului va fi doar sancționat conform legii, pentru staționare neregulamentară și va achita tariful operațiunii «în curs de ridicare», urmând ca după efectuarea plății vehiculul să fie eliberat”, se menționează în articol, potrivit Libertatea.ro.

Ce reglementează Hotărârea Consiliului Local

Activitățile SGU sunt detaliate în Hotărârea nr. 234/2025, adoptată de Consiliul Local Ploiești. Documentul stabilește condițiile și limitele pentru ridicarea vehiculelor parcate ilegal, în special în zonele centrale și în vecinătatea instituțiilor publice.

Scopul acestor măsuri este de a preveni blocajele și de a asigura un acces fluent în spațiile aglomerate. Autoritățile locale subliniază că operațiunile sunt realizate cu transparență totală, iar proprietarii pot recupera vehiculele după achitarea tarifelor legale.

Serviciul Gestionare Urbană colaborează strâns cu poliția locală pentru a garanta respectarea cadrului legal. În același timp, este vizată protejarea drepturilor șoferilor și prevenirea oricărui abuz administrativ.

Astfel de acțiuni vor continua și în alte zone ale orașului, acolo unde traficul este îngreunat de parcările neautorizate.

