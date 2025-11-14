Garda Națională de Mediu readuce în atenție situația mediului din Capitală după un nou control la Primăria Generală. Verificările recente indică probleme vechi și persistente în domenii care afectează direct calitatea vieții. Autoritatea de control atrage atenția asupra consecințelor care pot depăși nivelul local.

Ce a descoperit Garda de Mediu în urma controlului

anunță că Primăria Generală nu respectă obligațiile privind protecția mediului. Controlul a avut loc în perioada 29 octombrie – 11 noiembrie. Echipele GNM au descoperit nereguli în trei domenii sensibile. Acestea sunt calitatea aerului, gestionarea spațiilor verzi și administrarea terenurilor publice. Verificările au arătat că neconformitățile sunt persistente. Ele afectează salubrizarea și capacitatea instituției de a reduce poluarea.

GNM a aplicat o amendă de 100.000 de lei pentru aceste nereguli. Valoarea totală a sancțiunilor aplicate PMB depășește 550.000 de lei. Aceste sancțiuni au fost acordate începând cu anul 2023. Autoritatea avertizează că situația actuală poate duce la acțiuni de infringement împotriva României.

Ce riscuri indică autoritățile de mediu

GNM afirmă că problemele identificate pot produce consecințe majore. Instituția atrage atenția asupra posibilității unor sancțiuni europene. Acestea pot apărea din cauza calității scăzute a aerului din . „Trebuie să evităm sancțiunile majore din partea Comisiei Europene care se pot ridica la milioane de euro pentru calitatea precară a aerului din Capitală.” Reprezentanții GNM afirmă că Planul Integrat de Calitate a Aerului este esențial. Ei susțin că documentul este în lucru, potrivit Capital.ro.

Autoritatea subliniază că PMB trebuie să acționeze rapid. „Calitatea aerului, spațiile verzi și gestionarea deșeurilor sunt cele trei linii directoare unde Primăria Generală trebuie să acționeze rapid.” Andrei Corlan avertizează și asupra riscurilor sanitare. „Riscurile depășesc sfera protecției mediului, pentru că putem vorbi despre o problemă de sănătate publică dar și una de ordin economic, dacă vorbim despre sancțiunile pecuniare care pot fi aplicate României de către Comisia Europeană, pentru neîndeplinirea obligațiilor de a asigura calitatea aerului”, susține comisarul general al GNM, Andrei Corlan.

De ce este important Registrul Spațiilor Verzi

GNM transmite că Registrul Spațiilor Verzi nu este funcțional. Autoritatea afirmă că documentul nu este actualizat. Această lipsă afectează gestionarea arborilor existenți. Situația face imposibilă asigurarea standardului minim legal de 26 de metri pătrați de spațiu verde pe locuitor. Comisarii au găsit și terenuri publice neîngrijite. Acestea prezentau depozitări necontrolate de deșeuri și vegetație spontană.

Ce obligații are Primăria în perioada următoare

În urma controlului, PMB are mai multe termene clare. Primăria trebuie să finalizeze și să implementeze PICA până în martie 2026. De asemenea, până la 11 decembrie 2025, PMB trebuie să prezinte Planurile de Măsuri Urgente pentru Trafic și Încălzire Rezidențială. GNM avertizează că sezonul rece poate agrava . „Așa cum am anunțat public, sezonul de iarnă este critic în ceea ce privește calitatea aerului din Capitală, pentru că dispersia particulelor nocive este afectată de condițiile de temperatură”, a transmis GNM.