Tot mai mulți cetățeni străini ajung la noi în țară cu speranța că pot oferi familiilor lor un trai mai bun. O mare parte dintre ei lucrează ca livratori de mâncare și circulă zilnic pe șosele. Problema este că unii dintre ei nici măcar nu au permis de conducere și nu știu regulile de circulație. Așa ajung să se pună și pe ei, dar și pe ceilalți participanți la trafic, în pericol.

Ce măsuri a luat Poliția Rutieră pentru a preveni accidentele în care sunt implicați cetățeni străini

Pentru a preveni producerea de accidente rutiere, Poliția Rutieră organizează periodic cursuri de educație și siguranță pentru livratorii străini.

„Foarte mulți dintre ei opresc sau staționează neregulamentar, își parchează bicicleta sau mopedul într-un loc unde poate să împiedice circulația, circulă printre benzi sau se poziționează într-un loc în așa fel încât să nu fie observați cu ușurință”, a declarat Claudiu Costea, purtător de cuvânt , potrivit Știrile ProTV.

Muhammad a imigrat în România din Pakistan. Mărturisește că nu i-a fost ușor să se adapteze la traficul din România, iar asta pentru că nu știa regulile de circulație.

„Prima dată când am venit aici, a fost dificil în intersecțiile cu sens giratoriu”, a recunoscut Muhammad, pentru Știrile ProTV.

O altă problemă este și că mulți nu sunt atenți la drum. Iar asta pentru că nu au un suport pentru și sunt procupați să vadă unde trebuie să livreze comanda.

Din ce țări provin cetățenii implicați cel mai des în accidente

În 2024, în București, cetățenii străini au fost implicați în aproximativ 100 de accidente. Datele oficiale arată că, la noi în țară, cei mai des implicați în accidente cu scuterul sunt șoferii din Pakistan, Sri Lanka și Bangladesh. În topul accidentelor cu biciclete se clasează cetățenii Bangladesh, Etiopia și Nepal.