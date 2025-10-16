Trump a discutat cu Putin. Donald Trump a avut, joi, o convorbire telefonică cu președintele rus Vladimir Putin. Discuția a fost anunțată de Casa Albă, cu doar o zi înainte de întâlnirea sa la Washington cu omologul ucrainean, Volodimir Zelenski.

Pe platforma sa , Trump a prezentat concluziile discuției cu Vladimir Putin.

Ce urmează după discuția Trump-Putin

Trump și Putin au stabilit ca săptămâna viitoare consilierii de nivel înalt să organizeze o întâlnire. Acea întâlnire va avea loc pentru a analiza posibilele soluții în ceea ce privește războiul Rusia-Ucraina.

Întâlnirea directă dintre cei doi lideri va avea loc, ulterior, la Budapesta, Ungaria. Între timp, Trump se va întâlni cu la Washington pentru a discuta rezultatele convorbirii cu Putin și pașii următori.

Trump a discutat cu Putin. Ce au stabilit

Redăm, mai jos, mesajul integral publicat de președintele american pe Truth Social:

“Tocmai am încheiat conversația telefonică cu președintele Vladimir Putin, din Rusia, și a fost una foarte productivă. Președintele Putin m-a felicitat pe mine și pe Statele Unite pentru marea realizare a păcii în Orientul Mijlociu, ceva ce, a spus el, a fost visat de secole. De fapt, cred că succesul din Orientul Mijlociu ne va ajuta în negocierile noastre pentru a pune capăt războiului dintre Rusia și Ucraina.

Președintele Putin i-a mulțumit primei doamne, Melania, pentru implicarea ei în problema copiilor. A fost foarte recunoscător și a spus că acest lucru va continua.

De asemenea, am discutat îndelung despre comerțul dintre Rusia și Statele Unite după încheierea războiului cu Ucraina.

La finalul convorbirii, am convenit că săptămâna viitoare va avea loc o întâlnire a consilierilor noștri de nivel înalt.

Întâlnirile inițiale ale Statelor Unite vor fi conduse de secretarul de stat Marco Rubio, împreună cu alte persoane care urmează să fie desemnate. Locul întâlnirii urmează să fie stabilit.

Președintele Putin și cu mine ne vom întâlni apoi într-un loc convenit, Budapesta, Ungaria, pentru a vedea dacă putem pune capăt acestui război „rușinos” dintre Rusia și Ucraina.

Președintele Zelenski și cu mine ne vom întâlni mâine, în Biroul Oval, unde vom discuta despre conversația mea cu președintele Putin și multe altele. Cred că s-au înregistrat progrese importante în urma conversației telefonice de astăzi.”, a scris Trump pe Truth Social.