Poliția, instituția cu cea mai mare creștere de încredere în rândul românilor

Încrederea românilor în Poliție a înregistrat cea mai mare creștere dintre toate instituțiile statului, potrivit celui mai recent Barometru Informat.ro – INSCOP Research.

Conform datelor, procentul celor care declară că au „multă” și „foarte multă” încredere în Poliție a crescut de la 43,2% în iulie 2025 la 50,0% în ianuarie 2026, o majorare de 6,8 puncte procentuale. Este cea mai mare creștere de încredere consemnată în rândul instituțiilor analizate.

Evoluția plasează Poliția pe locul trei în clasamentul încrederii instituționale, după Biserică și Armată, și marchează o consolidare semnificativă a percepției publice față de activitatea acestei instituții.

Datele indică faptul că Poliția este instituția care a câștigat cel mai mult capital de încredere în ultimele șase luni, într-un context general marcat de neîncredere față de zona politică și de o presiune publică crescută asupra instituțiilor statului.