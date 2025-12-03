Un ofițer al IPJ Constanța a fost arestat preventiv după ce procurorii l-au prins în flagrant primind 5.000 de pentru a nu aplica sancțiuni contravenționale unei societăți comerciale. Potrivit anchetatorilor, polițistul ar fi pretins anterior până la 25.000 de lei pentru a închide ochii la neregulile descoperite în timpul unui control.

Ce s-a întâmplat

Potrivit Direcției Naționale Anticorupție, cazul își are originea în data de 3 noiembrie 2025, când Florin Simineanu, ofițer în cadrul IPJ Constanța, a efectuat un control pe linie de mediu la o societate din județ, scrie Adevărul.

În cadrul verificărilor ar fi fost constatate mai multe nereguli, însă polițistul nu a aplicat nicio amendă. El ar fi recomandat doar remedierea problemelor.

În loc să urmeze procedura legală, anchetatorii susțin că acesta ar fi folosit situația în avantajul său pentru a solicita bani în schimbul clemenței de care a dat dovadă în timpul controlului.

Mita cerută: între 20.000 și 25.000 de lei

DNA precizează că pe 12 noiembrie 2025, ofițerul i-ar fi cerut directorului general al societății remiterea sumei de 20.000 sau 25.000 de lei, la alegerea acestuia, ca „mulțumire” pentru faptul că nu a aplicat sancțiunile contravenționale prevăzute de lege.

Solicitarea ar fi venit însoțită de un termen-limită de 15 zile, timp în care bărbatul trebuia să aducă suma cerută pentru ca polițistul să nu ia măsuri legale împotriva societății.

5.000 de euro, primiți de ofițer

Momentul-cheie al anchetei s-a petrecut pe 28 noiembrie 2025, când oficialul a primit de la martorul denunțător suma de 5.000 de euro, echivalentul aproximativ al celor 25.000 de lei solicitați inițial.

Imediat după ce banii au fost predați, procurorii anticorupție au intervenit și au constatat infracțiunea în flagrant. Polițistul a fost ridicat, ulterior.

Arestare preventivă pentru 30 de zile

În cele din urmă, la o zi după flagrant, pe 29 noiembrie 2025, Tribunalul București a decis arestarea preventivă a lui Florin Simineanu pentru o perioadă de 30 de zile, în urma propunerii formulate de DNA.