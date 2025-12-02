B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Procurorii s-au mișcat repede. Marius Isăilă, omul cu șpaga de un milion de euro pentru Moșteanu, a fost trimis în judecată

Procurorii s-au mișcat repede. Marius Isăilă, omul cu șpaga de un milion de euro pentru Moșteanu, a fost trimis în judecată

Adrian A
02 dec. 2025, 15:48
Procurorii s-au mișcat repede. Marius Isăilă, omul cu șpaga de un milion de euro pentru Moșteanu, a fost trimis în judecată
Cuprins
  1. Trimis în judecată la nicio lună de când a fost prins
  2. Acuzațiile procurorilor pentru Marius Isăilă
  3. Isăilă a mai avut probleme cu legea

Fostul senator PSD, Marius Isăilă, cel care a vrut să îi dea șpagă de un milion de euro lui Moșteanu, a fost trimis în judecată.

Trimis în judecată la nicio lună de când a fost prins

Fostul senator PSD Marius Ovidiu Isăilă, acuzat de DNA că a încercat să-i ofere un milion de euro lui Ionuț Moșteanu, fost ministru al Apărării, pentru încheierea unor contracte între Romtehnica şi o firmă privată, a fost trimis în judecată de către DNA.

Isăilă a fost întâi reținut 24 de ore, apoi arestat preventiv pentru 30 de zile, dar ulterior a fost eliberat şi pus sub control judiciar pentru 60 de zile începând cu 20 noiembrie. Dosarul a fost trimis pentru judecare la Tribunalul București.

Acuzațiile procurorilor pentru Marius Isăilă

În 7 noiembrie, fostul senator PSD Marius Isăilă a fost reținut de procurorii DNA, care l-au acuzat de trafic de influență. Anchetatorii susțin că ar fi promis printr-un intermediar suma de un milion de euro fostului ministru al Apărării, Ionuț Moșteanu, în schimbul influenței acestuia din urmă pentru încheierea unor contracte între Romtehnica și o societate privată.

Marius Isăilă urma să obțină banii pentru șpagă de la bulgarul Ivanov Angelov Roman, reprezentantul unei companii de armament din țara vecină. În schimbul milionului de euro, fostul ministru al Apărării, Ionuț Moșteanu, urma să facă presiuni asupra companiei Romtehnica, deținută de MApN, pentru ca aceasta să cumpere obuze din Kazahstan, care ulterior urmau să fie revopsite și vândute în Ucraina prin intermediul firmei din Bulgaria.

În plus, potrivit unor date obținute de jurnaliștii de la defapt.ro, cei doi aflaseră că MApN urmează să scoată la vânzare obuze vechi de 120 mm, pe care voiau să le cumpere și să le revândă tot în Ucraina.

Iar intermediarul ar fi fost Octavian Berceanu, fostul șef al Gărzii de Mediu. Și denunțător în acest dosar.

„Pot confirma doar că am fost invitat, la începutul lunii septembrie, în calitate de specialist în politici de mediu, la o întâlnire desfășurată într-un spațiu public, sub pretextul oferirii de consultanță pentru un proiect în domeniul protecției mediului. Discuția s-a încheiat cu o propunere de participare la o schemă de afaceri ce viza industria de armament.”, a transmis Octavian Berceanu, întrebat cum a ajuns în preajma lui Isăilă și în postura să-i ducă lui Moșteanu un milion de euro.

Isăilă a mai avut probleme cu legea

În urmă cu 6 ani, în octombrie 2019, Marius Isăilă a fost condamnat definitiv la 5 ani și 4 luni de închisoare pentru trafic de influență și instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată. El a fost parlamentar PSD în perioada 2012-2016.

