Polițist rutier reținut pentru luare de mită. A cerut 1.000 de lei de la un șofer

Adrian Teampău
14 ian. 2026, 12:52
Un polițist rutier care activa în cadrul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Prahova a fost reținut pentru luare de mită. El a cerut 1.000 de lei unui șofer pentru a nu-l sancționa.

Polițist rutier prins în flagrant

Un agent de poliţie din cadrul IJP Prahova a pretins bani de la un şofer care nu a acordat prioritate de trecere pe un drum din municipiul Ploieşti. Conducătorul auto a fost pus, de acest polițist rutier, să aleagă între sancțiuni, și șpagă. Iar cel din urmă a optat să-i plătească 1.000 de lei pentru a-i trece cu vederea contravenția.

„În fapt, s-a reţinut că la data de 09.01.2026, aflându-se în exercitarea atribuţiilor de serviciu, în calitate de agent de poliţie rutieră în cadrul I.P.J. Prahova- Poliţia Mun. Ploieşti – Biroul Rutier, inculpatul a pretins foloase necuvenite iar la data de 13.01.2026 a primit suma de 1.000 lei, cu titlu de mită, de la o persoană fără calitate specială”, se arată într-un comunicat de presă al Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova

Incidentul s-a petrecut pe 9 ianuarie, iar cei doi au stabilit să se întâlnească pe 13 ianuarie pentru ca șoferul să aducă banii. Doar că acesta a mers și la procurori care au pregătit un flagrant. Așa se face că, potrivit comunicatului de presă, agentul de poliție a fost prins în timp ce încasa banii. Este vorba de un agent care activează la Biroul Rutier al Poliției municipiului Ploiești.

„Suma de bani a fost pretinsă respectiv primită de agentul de poliţie pentru a nu aplica persoanei respective sancţiune contravenţională, pentru abaterea constatată la data de 09.01.2026, ca urmare a unei presupuse încălcări a regulilor de circulaţie în timp ce persoana în cauză conducea autoturismul personal pe drumul public din municipiul Ploieşti, respectiv pentru neacordarea priorităţii de trecere, faptă care impune şi aplicarea măsurii complementare a suspendării permisului de conducere”, precizează anchetatorii.

Agentul a fost prins în flagrant

În acest caz a fost organizat un flagrant, în care șoferul a colaborat cu procurorii pentru a-l prinde pe polițistul rutier. Agentul a căzut în capcană și a fost surprins în timp ce primea cei 1.000 de lei, sub formă de mită.

„În urma acestor activităţi, a fost surprins în flagrant un agent de poliţie din cadrul Poliţiei Municipiului Ploieşti – Biroul Rutier, în timp ce primea suma de 1.000 de lei, cu titlu de mită, de la o persoană cu calitatea de martor denunţător”, se menţionează într-un comunicat al Serviciului Judeţean Anticorupţie Prahova.

Inculpatul a fost reţinut de către procuror. El urmează să fie prezentat judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Prahova cu propunere de arestare preventivă.

