Pentru cei care intervin în situații de urgență, fiecare apel înseamnă un drum spre necunoscut. Salvatorii pornesc la intervenții fără a ști cine sunt victimele și cu speranța că vor reuși să salveze vieți. Există însă momente în care misiunea capătă o dimensiune personală imposibil de anticipat. Un astfel de caz dramatic a fost semnalat de Departamentul pentru Situații de Urgență, după un accident rutier produs în județul , în care un pompier a descoperit că victima decedată era chiar fiica sa.

Despre ce este vorba

Pompierul a fost trimis marți la un accident rutier produs pe o cale de acces din localitatea Poiana Mărului, județul Brașov. Intervenția, una aparent obișnuită pentru salvatori, s-a transformat într-un moment de coșmar. Ajuns la fața locului, bărbatul a aflat că victima decedată era fiica sa, în vârstă de 14 ani, scrie Click.

Potrivit informațiilor transmise de autorități, accidentul s-a produs după ce un bărbat de 38 de ani, aflat la volanul unui autoturism, ar fi pierdut controlul direcției de deplasare, în condiții care urmează să fie stabilite de anchetatori.

Cinci minori implicați în accident

Autoturismul a părăsit partea carosabilă și s-a răsturnat. Pasagera aflată pe locul din dreapta față, o fată de 14 ani, a suferit leziuni extrem de grave. Echipajele medicale sosite la fața locului au încercat să o salveze, însă, din păcate, au fost nevoite să constate decesul acesteia.

Pe locurile din spate se aflau alți patru pasageri minori, cu vârste cuprinse între 9 și 14 ani. Aceștia au suferit leziuni minore, la fel ca și conducătorul auto.

Mesajul transmis de Departamentul pentru Situații de Urgență

După producerea tragediei, Departamentul pentru Situații de Urgență a transmis un mesaj public, pe rețeaua socială Facebook, în care a vorbit despre drama trăită de colegul lor.

„Sunt misiuni care salvează vieți și sunt misiuni care îți schimbă viața pentru totdeauna. Există intervenții pentru care nu suntem niciodată pregătiți. Acelea în care răspundem apelului datoriei fără să știm că misiunea poate deveni cea mai dureroasă din viața noastră.

Așa a fost și acum. La locul accidentului, dincolo de uniformă și proceduri, s-a aflat un tată care își pierdea fiica de doar 14 ani.

Este o suferință care depășește cuvintele și orice formă de înțelegere. O durere care rămâne dincolo de intervenții, rapoarte și timp.

Toți cei din Ministerul Afacerilor Interne suntem alături de colegul nostru și de familia sa. Transmitem sincere condoleanțe, întreaga noastră solidaritate și susținerea pentru depășirea acestui moment extrem de greu.”