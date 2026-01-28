Un nou val de concedieri. Compania Amazon a decis să reducă personalul, aproximativ 16.000 de angajați vor fi concediați, ca parte a unei restructurări care urmărește să simplifice structura organizațională și să elimine nivelurile inutile de birocrație.

Vicepreședintele Beth Galetti a explicat miercuri, într-un mesaj adresat angajaților, că această măsură face parte dintr-un proces mai amplu, început încă din luna octombrie a anului trecut, prin care compania își propune să crească responsabilitatea și să accelereze luarea deciziilor.

Un nou val de concedieri. Ce a spus Beth Galetti despre schimbările din Amazon

În , Beth Galetti a transmis angajaților:

„Vreau să vă informez că facem schimbări organizaționale suplimentare în cadrul Amazon, care vor afecta unii dintre colegii noștri. Înțeleg că este o veste dificilă, motiv pentru care vreau să împărtășesc ce se întâmplă și de ce.

Așa cum am menționat în octombrie, lucrăm pentru a consolida organizația noastră prin reducerea straturilor, creșterea responsabilității și eliminarea birocrației. În timp ce multe echipe și-au finalizat schimbările organizaționale în octombrie, alte echipe nu au terminat acest proces până acum.”, a transmis Galetti.

Ea a subliniat că, deși o parte dintre echipe și-au încheiat procesul de reorganizare în octombrie, alte grupuri continuă să facă ajustări pentru a îmbunătăți eficiența companiei.

Ce măsuri de sprijin oferă Amazon angajaților afectați

Angajații din care vor fi concediați vor avea la dispoziție un interval de 90 de zile pentru a căuta alte poziții în cadrul companiei, iar pentru cei care nu vor găsi sau aleg să nu rămână, Amazon pregătește pachete compensatorii și servicii de consiliere pentru reinserția profesională.

„Reducerile (n.r. de posturi) pe care le efectuăm astăzi vor afecta aproximativ 16.000 de posturi în cadrul Amazon, și lucrăm din greu pentru a sprijini pe toți cei afectați. În primul rând, majoritatea angajaților din SUA vor avea la dispoziție 90 de zile pentru a căuta un nou rol în interiorul companiei (timpul poate varia la nivel internațional, în funcție de cerințele locale și de țară).

Pentru colegii care nu reușesc să găsească un nou rol la Amazon sau care aleg să nu caute unul, vom oferi sprijin pentru tranziție, inclusiv plăți compensatorii, servicii de outplacement, beneficii de asigurare medicală (după caz) și altele.

În timp ce facem aceste schimbări, vom continua să angajăm și să investim în domenii și funcții strategice care sunt critice pentru viitorul nostru. Suntem încă în stadiile incipiente ale construirii fiecărei afaceri și există oportunități semnificative înainte.”, a adăugat Galetti.

Vor urma și alte concedieri în perioada următoare?

Vicepreședintele Amazon a precizat că aceste reduceri nu reprezintă începutul unui val constant de concedieri. Totuși, a menționat că echipele vor continua să monitorizeze și să ajusteze structura organizației pentru a rămâne competitive și eficiente într-un mediu dinamic.

„Unii dintre voi s-ar putea întreba dacă aceasta este începutul unui nou ritm – în care anunțăm reduceri extinse la câteva luni. Acesta nu este planul nostru. Însă, așa cum am făcut întotdeauna, fiecare echipă va continua să evalueze responsabilitatea, viteza și capacitatea de a inova pentru clienți și va face ajustările necesare. Acest lucru nu a fost niciodată mai important decât este astăzi, într-o lume care se schimbă mai repede ca niciodată.

Sunt recunoscătoare pentru modul în care echipele noastre continuă să livreze rezultate – pentru clienți, pentru colegi și pentru lucrurile incredibile pe care le construim împreună.”, a spus Beth Galetti în încheiere.

Această mișcare face parte dintr-un trend mai larg al companiilor mari din tehnologie, care, după o perioadă de expansiune rapidă, își reevaluează structurile și costurile pentru a se adapta la noile condiții economice.