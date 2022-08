Un senator rus își denunță fiica drept „trădătoare” după ce aceasta a condamnat războiul declanșat de Rusia în Ucraina

După ce a aflat că fiica sa a fugit din Rusia și a denunțat invazia din Ucraina, un senator rus nu a ezitat să o numască pe aceasta „trădătoare”.

Un senator rus își numește fiica trădătoare după ce a denunțat invazia din Ucraina

Isakov spune că fiica sa în vârstă de 25 de ani, “şi-a vândut tatăl, familia, patria mamă şi a părăsit Rusia”, relatează .

“Este greu să îţi găseşti cuvintele atunci când fiica ta se dovedeşte a fi o trădătoare”, a notat senatorul pe Telegram.

Diana Isakova a vorbit până acum cu BBC Rusia şi cu site-ul Meduza. Ulterior, senatorul rus și-a nuanțat declarațiile.

„În ceea ce privește titlurile din media potrivit cărora că m-aș fi „lepădat” de fiica mea, nu am spus astfel de cuvinte. Eu și fiica mea avem un conflict, dezacorduri grave. Am rugat-o să plece din casa mea, să meargă la muncă și, în sfârșit, să crească. Nu înseamnă că am renunțat la (n.r. relația cu ea). Diana este suficient de mare pentru a începe să se îngrijească de ea însăși, mai ales că, după cum susține ea, i-a fost insuportabil să comunice cu mine. Acum ea a părăsit țara și spune cu voce tare gândurile impuse de la agenții mass-media străini”, a spus senatorul, citat de

Rușii pregătesc un nou asalt

Americanii au informații că rușii pregătesc atacuri asupra infrastructurii civile şi instalaţiilor guvernamentale din Ucraina. „Suntem îngrijoraţi”, a admis un oficial al SUA.

„Avem date că Rusia îşi intensifică eforturile pentru a lansa împotriva infrastructurii civile şi instalaţiilor guvernamentale ucrainene în zilele următoare. Având în vedere istoricul Rusiei în relaţia cu Ucraina, suntem îngrijoraţi de ameninţarea continuă pe care o reprezintă atacurile rușilor asupra civililor și infrastructurii civile din Ucraina”, a declarat oficialul american, potrivit

Acesta a punctat că afirmaţiile sale se bazează pe informaţii declasificate.