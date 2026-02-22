În fiecare an, aduce cu el o perioadă de reculegere, disciplină și apropiere de valorile spirituale autentice. În 2026, această etapă începe pe 23 februarie și se desfășoară pe durata a 40 de zile. Apoi continuă cu Săptămâna Mare, cea mai intensă și profundă parte a postului. Considerat cel mai aspru post din calendarul ortodox, acesta îi invită pe credincioși la echilibru, rugăciune și reflecție.

Odată cu începutul postului, revin și întrebările legate de alimentație și de regulile care trebuie respectate. În același timp, mulți sunt interesați de zilele cu dezlegare la pește, care aduc mici momente de ușurare.

Ce alimente sunt permise în Postul Paștelui și ce trebuie evitat

Postul Paștelui aduce o schimbare importantă în alimentație, bazată pe renunțarea la produsele de origine animală. Astfel, carnea, laptele, brânza, ouăle și toate preparatele „de dulce” sunt eliminate din meniu. Acestea sunt înlocuite cu .