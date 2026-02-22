B1 Inregistrari!
Postul Paștelui 2026, cel mai aspru post din calendar. Ce alimente sunt permise și care sunt zilele cu dezlegare la pește

Ana Beatrice
23 feb. 2026, 00:01
Sursă Foto: freepik.com
Cuprins
  1. Ce alimente sunt permise în Postul Paștelui și ce trebuie evitat
  2. Care sunt zilele cu dezlegare la pește în Postul Paștelui 2026

În fiecare an, Postul Paștelui aduce cu el o perioadă de reculegere, disciplină și apropiere de valorile spirituale autentice. În 2026, această etapă începe pe 23 februarie și se desfășoară pe durata a 40 de zile. Apoi continuă cu Săptămâna Mare, cea mai intensă și profundă parte a postului. Considerat cel mai aspru post din calendarul ortodox, acesta îi invită pe credincioși la echilibru, rugăciune și reflecție.

Odată cu începutul postului, revin și întrebările legate de alimentație și de regulile care trebuie respectate. În același timp, mulți sunt interesați de zilele cu dezlegare la pește, care aduc mici momente de ușurare.

Ce alimente sunt permise în Postul Paștelui și ce trebuie evitat

Postul Paștelui aduce o schimbare importantă în alimentație, bazată pe renunțarea la produsele de origine animală. Astfel, carnea, laptele, brânza, ouăle și toate preparatele „de dulce” sunt eliminate din meniu. Acestea sunt înlocuite cu alimente simple și hrănitoare.

În această perioadă, mesele sunt construite în jurul legumelor, fructelor, cerealelor, orezului și cartofilor. De asemenea, leguminoasele, precum fasolea, lintea sau năutul, ocupă un loc important în alimentație. Mai mult, semințele, nucile și preparatele gătite de post devin o parte esențială a alimentației zilnice.

Sunt și zile cu rânduială mai strictă, în care este recomandată ajunarea. În aceste zile, se consumă hrană simplă, fără untdelemn, ca formă de disciplină și curățare sufletească. În celelalte zile, credincioșii pot consuma mâncăruri de post gătite, uneori cu ulei, în funcție de indicațiile din calendarul bisericesc.

Totuși, postul trebuie ținut cu înțelepciune și echilibru. Persoanele cu probleme de sănătate, copiii sau vârstnicii sunt sfătuiți să ceară îndrumarea duhovnicului, pentru a-l respecta într-un mod potrivit pentru ei.

Care sunt zilele cu dezlegare la pește în Postul Paștelui 2026

Chiar dacă este o perioadă marcată de rânduieli stricte, Postul Paștelui aduce și câteva momente de ușurare pentru credincioși. În 2026, există două sărbători importante în care este permis consumul de pește. Acestea sunt Buna Vestire, pe 25 martie, și Duminica Floriilor, celebrată cu o săptămână înainte de Paște.

Pe lângă acestea, în mai multe sâmbete și duminici din post este permis consumul de vin și untdelemn. Această dezlegare aduce un plus de echilibru în alimentație, fără a întrerupe însă rânduiala postului.

Dincolo de aspectul alimentar, această perioadă rămâne un timp dedicat reflecției, stăpânirii de sine și pregătirii sufletești pentru marea sărbătoare a Învierii.

