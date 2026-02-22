În această perioadă, mesele sunt construite în jurul legumelor, fructelor, cerealelor, orezului și cartofilor. De asemenea, leguminoasele, precum fasolea, lintea sau năutul, ocupă un loc important în alimentație. Mai mult, semințele, nucile și preparatele gătite de post devin o parte esențială a alimentației zilnice.
Sunt și zile cu rânduială mai strictă, în care este recomandată ajunarea. În aceste zile, se consumă hrană simplă, fără untdelemn, ca formă de disciplină și curățare sufletească. În celelalte zile, credincioșii pot consuma mâncăruri de post gătite, uneori cu ulei, în funcție de indicațiile din calendarul bisericesc.
Totuși, postul trebuie ținut cu înțelepciune și echilibru. Persoanele cu probleme de sănătate, copiii sau vârstnicii sunt sfătuiți să ceară îndrumarea duhovnicului, pentru a-l respecta într-un mod potrivit pentru ei.
Care sunt zilele cu dezlegare la pește în Postul Paștelui 2026
Chiar dacă este o perioadă marcată de rânduieli stricte, Postul Paștelui aduce și câteva momente de ușurare pentru credincioși. În 2026, există două sărbători importante în care este permis consumul de pește. Acestea sunt Buna Vestire, pe 25 martie, și Duminica Floriilor, celebrată cu o săptămână înainte de Paște.
Pe lângă acestea, în mai multe sâmbete și duminici din post este permis consumul de vin și untdelemn. Această dezlegare aduce un plus de echilibru în alimentație, fără a întrerupe însă rânduiala postului.
Dincolo de aspectul alimentar, această perioadă rămâne un timp dedicat reflecției, stăpânirii de sine și pregătirii sufletești pentru marea sărbătoare a Învierii.