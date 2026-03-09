B1 Inregistrari!
Povestea lui Odin, primul pisoi terapeut din România. Procesul de certificare a durat 7 ani: „Cursuri în America, Germania, Elveţia"

Traian Avarvarei
09 mart. 2026, 20:52
Povestea lui Odin, primul pisoi terapeut din România. Procesul de certificare a durat 7 ani: „Cursuri în America, Germania, Elveţia”
Odin, primul pisoi terapeut din România. Sursa foto: Captură video - Observator News
Cuprins
  1. Procesul de certificare a lui Odin a durat 7 ani
  2. Ce impact are terapia cu animale asupra pacienților?

Odin, primul pisoi terapeut din România, ajută pacienții să depășească stresul și anxietatea în cabinetul psihoterapeutului Irina Andreea Pavel din Galați. Odin are şi certificate care atestă faptul că nu este un pisoi oarecare.

Procesul de certificare a lui Odin a durat 7 ani

Odin a fost alături de Irina Andreea Pavel încă de când avea doar o săptămână și jumătate. A fost un proces natural ca el să devină pisică terapeut, prima pacientă fiind chiar Irina însăși.

„Pe Odin îl am de când avea o săptămână și jumătate, două săptămâni; de-abia îi dăduseră ochișorii. Am considerat că el m-a ales pe mine, nu eu pe el. Eram cumva într-o perioadă destul de complicată a vieţii mele la momentul acela. De atunci suntem nedespărţiţi”, a mărturisit Irina Andreea Pavel, pentru Observator.

Procesul de certificare a fost însă lung – 7 ani de cursuri în afara ţării, atât pentru Irina cât şi pentru Odin: „Cursuri în America, în Germania, în Elveţia, pentru a putea să îl desensibilizăm şi să vedem care este temperamentul lui în diferite situaţii cu care se întâlneşte în terapie. Mereu eu trebuie să ştiu cum reacţionează el, pentru a oferi siguranţă”.

Ce impact are terapia cu animale asupra pacienților?

Odin „este foarte iubitor şi îţi transmite linişte şi siguranţă. Contează foarte mult, atunci când mergi într-un cabinet, să te simţi în siguranţă. Fiind o iubitoare de pisici automat că mă face să mă simt mult mai bine şi mult mai relaxată”, a spus o pacientă, pentru Observator.

Şi dacă pisicile sunt de ajutor celor cu anxietate, câinii sunt preferaţi în cazul celor cu depresie, iar caii în reabilitarea neurologică.

Irina lucrează acum la a pune bazele primei asociații din ţară care eliberează certificări pentru pisici.

