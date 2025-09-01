Mulți români nu au parte de odihnă nici măcar în vacanța, iar asta pentru că ultima oră la care se poate servi micul-dejun la hoteluri este, de cele mai multe ori, stabilită foarte devreme. Programul primei mese din zi a fost recent dezbătut pe Reddit, unde un utilizator s-a arătat deranjat de faptul că majoritatea unităților de cazare opresc servirea micului dejun până la ora 9:30.

Cuprins:

La ce oră le-ar plăcea românilor să mănânce mic-dejunul Ce pot face românii care își doresc să servească mic-dejunul mai târziu De ce se servește mic-dejunul așa devreme

La ce oră le-ar plăcea românilor să mănânce mic-dejunul

Un utilizator a stârnit un val de reacții pe Reddit, după ce și-a exprimat nemulțumirea legată de programului micului-dejun. Acesta a subliniat că deși nu se trezește târziu, ar vrea să aibă parte de o dimineață relaxantă, în care să nu fie pe grabă.

„Nu dorm eu mult, dar măcar în concediu mi-ar plăcea să lenevesc până la 9, să mă spăl în liniște și apoi să cobor calm la micul dejun. Chiar cer prea mult să fie mic dejun până la 11?”, a întrebat utilizatorul.

Mulți internauți i-au dat dreptate, mărturisind că și ei au perceput această practică a hotelurilor ca fiind supărătoare.

„Mă bucur că nu-s eu stricat, că toată viața m-a enervat chestia asta”, a fost comentariul unei persoane.

Ce pot face românii care își doresc să servească mic-dejunul mai târziu

Există însă și hoteluri, în majoritatea cazurilor cele de tip resort sau cele de lux, care permit servirea mic-dejunului până la 10:30 sau chiar 11:00. Această prelugire a programului primei mese vine ca un răspuns la dorința oaspeților de a avea o relaxantă, în care să nu simtă presiunea timpului.

Turiștii care nu își doresc o vacanță matinală, pot căuta un care să ofere opțiunea de „late breakfast” sau un hotel care permite flexibilitate din punct de vedere al orelor de luat masa.

„Dacă vrei mic dejun relaxat, caută hoteluri cu opțiuni de late breakfast sau întreabă la recepție dacă îți pot păstra ceva”, recomandă un utilizator, potrivit .

De ce se servește mic-dejunul așa devreme

Utilizatorii au constatat că programul de servire a mic-dejunului diferă în funcție de tipul de clienți care frecventează acea locație. De altfel, este o practică menită să ofere timp personalului să pregătească mâncarea și sala de mese pentru următoare masă a zilei.

„Micul dejun se încheie mai repede pentru că personalul trebuie să pregătească prânzul și cina, iar menținerea bufetului deschis mai mult timp ar fi nerealistă fără personal suplimentar”, explică un utilizator.

Există mai multe șanse ca turiștii să se cazeze la un hotel cu mic-dejun prelungit, dacă unitatea se găsește într-o zonă turistică. De asemenea, în partea vestică a Europei, majoritatea hotelurilor permit servirea până la ora 11:00, iar cele care oferă opțiuni de brunch, până la 12:00.