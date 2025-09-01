B1 Inregistrari!
O fostă Miss a sărit în gol de la etajul 3 al unui hotel / Fiica ei de 8 ani era în cameră

O fostă Miss a sărit în gol de la etajul 3 al unui hotel / Fiica ei de 8 ani era în cameră

George Lupu
01 sept. 2025, 09:35
O fostă Miss a sărit în gol de la etajul 3 al unui hotel / Fiica ei de 8 ani era în cameră
Sursa foto: pluska.sk

O fostă Miss Cehia a sărit de la etajul al treilea al unui hotel din Karlovy Vary, stațiune balneară în nord-vestul Cehiei. Incidentul a avut loc în prezența fiicei sale de 8 ani aflată în cameră. Femeia a supraviețuit căderii, dar a suferit fracturi grave la picioare și a fost transportată cu elicopterul la spital.

Cuprins

  • Cine este fosta Miss care s-a aruncat de la etajul 3
  • Ce au declarat martorii

Cine este fosta Miss care s-a aruncat de la etajul 3

Nu este clar ce a determinat-o pe Lenka Beličková (52), fostă miss cehă din 1994, când a sărit pe fereastra de la etajul trei al unui hotel din Karlovy Vary.

Cu adevărat șocant este descoperirea că și fiica ei de 8 ani era în cameră în acel moment. Era duminică, cu puțin înainte de prânz, iar trecătorii și vizitatorii cafenelelor și restaurantelor din apropiere au urmărit drama cu groază de pe promenada din apropiere.

Un angajat al departamentului de hoteluri a comentat pentru Blesk.cz despre tragicul eveniment din Karlovy Vary, unde Beličková a căzut de la fereastra unui hotel. „A fost o lovitură teribilă. Toată lumea a devenit palidă ca un zid în timp ce mânca. A sărit de la etajul trei și a lovit și pergola, ceea ce probabil a încetinit căderea. Altfel, nu ar fi supraviețuit”, a descris un martor incidentul.

Purtătoarea de cuvânt a poliției, Nikola Záhorová, a declarat ulterior despre caz: „În momentul prezenței patrulei, femeia era conștientă și răspundea la instrucțiunile vocale, dar ambele picioare de deasupra gleznelor erau rupte.” După sosirea salvatorilor, patrula a ajutat la transportul femeii rănite către o ambulanță, care a dus-o la un elicopter.

Tragicul caz a fost preluat de poliție, a declarat purtătorul de cuvânt al poliției, Jan Bílek, pentru Blesk: „Putem confirma că duminică, 17 august, la scurt timp după ora unsprezece dimineața, am primit un raport despre o persoană care a căzut de la o fereastră în centrul orașului Karlovy Vary.

Vina unei terțe părți a fost provizoriu exclusă. Continuăm să ne ocupăm de caz.”

Ce au declarat martorii

O sursă bine informată din cadrul familiei a fost, de asemenea, dispusă să comenteze cazul. „Lenka locuiește în Germania, dar își vizitează familia în Karlovy Vary, potrivit noviny.sk.

Trebuia să stea aici pentru o perioadă mai lungă de timp, așa că a decis să o petreacă la un hotel. Nu știam despre problemele ei psihologice. Fiica ei de opt ani trebuia să fie cu ea în cameră la hotel. Trebuie să fi fost groaznic pentru ea. Acum ne rugăm doar să fie bine. A fost operată cu succes în spital. Sperăm că va putea merge.” Pe lângă fiica ei, mai are un fiu adult.

Mulți s-au întrebat dacă a fost un accident sau o tentativă de suicid, unul dintre martori exprimându-și opinia: „Nu a fost un accident, am văzut-o la fereastră, stând acolo și așteptând să sară. Mergeam cu trenulețul circular cu copiii, dar din fericire nu au văzut direct săritura.” Oricare ar fi fost situația, este important, și de dragul fiicei sale, ca Lenka să supraviețuiască și să poată merge. Dar mai presus de toate, ca nu doar ea, ci și fiica ei de 8 ani să se recupereze psihologic după acest act”.

Tags:
