Experții avertizează că un aparat trebuie neapărat scos din priză atunci când plecăm de acasă, pentru evitarea unui incendiu. Este vorba despre prăjitorul de pâine.

De ce poate lua foc cu ușurință prăjitorul de pâine

Dacă vorbim despre prăjitorul de pâine, un aparat care funcționează datorită unei rezistențe electrice ce permite creșterea temperaturilor ridicate pentru a obține prăjirea pâinii.

Bucătăriile spaniole – și în general, în orice parte a lumii – s-au transformat în ultimul deceniu. Și din când în când am încorporat o serie de electrocasnice care facilitează gătitul acasă: friteuză cu aer cald, mașină de spălat vase, aparat de capsule…

Aceste dispozitive, fără îndoială, fac sarcinile zilnice mult mai ușoare și mai convenabile de îndeplinit. Ei bine, această creștere a numărului de electrocasnice aduce cu sine un risc important. Da, știm că sistemul electric este supraîncărcat, ceea ce poate provoca scurtcircuite, deteriorarea echipamentelor și chiar un incendiu.

Unul dintre aparatele care se pot aprinde cu mai multă ușurință este prăjitorul de pâine, un aparat care funcționează datorită unei rezistențe electrice ce crește temperaturile ridicate pentru a obține prăjirea pâinii. Prin urmare, este foarte recomandat să îl scoateți după utilizare.

Principala problemă apare atunci când, în timpul utilizării, numeroase bucăți de pâine se sting în interiorul său, ceea ce le face să se încălzească și să ia foc de la căldura rezistențelor. În mod similar, este posibil ca aparatul să aibă o defecțiune și să se producă un incendiu.

Înainte de această prezentare, experții au prezentat o serie de recomandări:

Curățați-l regulat pentru a elimina reziduurile din tigaie. Este important de subliniat că majoritatea prăjitoarelor de pâine au o bandă care poate fi îndepărtată pentru a economisi minute, potrivit .

Ce recomandă experții

Înainte de utilizare, este recomandabil să verificați cablurile de alimentare și componentele aparatului.

Așezați prăjitorul de pâine pe o suprafață stabilă și neinflamabilă.

Alegeți prăjitoare de pâine care gătesc cu funcția de oprire automată sau cronometru pentru a reduce considerabil riscul de încălzire.

Ce trebuie să faceți în caz de incendiu

Dacă prăjitorul de pâine ia foc, este esențial să acționați rapid și în siguranță. În primul rând, trebuie să deconectați aparatul de la sursa de alimentare pentru a întrerupe sursa de energie.

Apoi, rețineți că incendiul este mic (încercați să acoperiți prăjitorul de pâine cu un capac metalic sau o cârpă umedă pentru a înăbuși flăcările și a reduce oxigenul). Da, evident, incendiul este sub control, evacuați zona și apelați imediat serviciile de urgență.