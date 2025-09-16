Un preot din județul Neamț, cunoscut pentru actele sale caritabile, s-a ales cu dosar penal pentru violență în familie, după ce și-ar fi bătut de două ori într-o singură zi partenera de viață și pe fiul lor.

Cum și-ar fi agresat preotul familia

Preotul are 56 de ani, e divorțat și locuiește în Piatra Neamț cu actuala sa parteneră și fiul lor în vârstă de 17 ani. Ei au început să se certe, iar bărbatul i-ar fi lovit pe amândoi. Femeia a sunat la poliție, toți trei au ajuns la audieri, dar victimele au refuzat să depună plângere penală sau să fie emis un ordin de protecție provizoriu. Și au plecat acasă.

N-a durat mult și cearta a reînceput. Preotul i-ar fi lovit iar și din nou a fost chemată poliția. De data aceasta, agenții au deschis pe numele preotului un dosar penal pentru violență în familie. De asemenea, el are acum ordin de restricție provizoriu și o vreme nu se mai poate apropia de victime.

Preotul e cunoscut în zonă pentru că are o fundație prin care face acte caritabile.

„Are un centru social pentru persoane vârstnice, construieste o creșă și un centru de paleative. Niciodată nu a dat dovadă ca ar putea face asemenea lucruri”, a declarat Elena Dumitrachi, primar în Savinești, pentru

Ce reacție a avut Biserica în cazul preotului acuzat

Mitropolia Moldovei și Bucovinei a anunțat că a deschis o anchetă internă.

„S-a dispus oprirea de la slujire a părintelui. Va fi trimis în Consistoriul eparhial unde se va lua o decizie. Noi știam de faptul că este divorțat, poate sluji dacă divorțul nu s-a petrecut din vina acestuia și dacă preotul nu se recăsătorește. Dacă lucrurile nu au stat așa, el va fi cercetat”, a declarat Pr. Lucian Apopei, director comunicare Mitropoliei Moldovei și Bucovinei.