B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Preot acuzat că și-a bătut iubita și pe fiul lor. Acum are dosar penal

Preot acuzat că și-a bătut iubita și pe fiul lor. Acum are dosar penal

Traian Avarvarei
17 sept. 2025, 00:00
Preot acuzat că și-a bătut iubita și pe fiul lor. Acum are dosar penal
Sursa Foto: Hepta/Abaca Press / Raphael Lafargue
Cuprins
  1. Cum și-ar fi agresat preotul familia
  2. Ce reacție a avut Biserica în cazul preotului acuzat

Un preot din județul Neamț, cunoscut pentru actele sale caritabile, s-a ales cu dosar penal pentru violență în familie, după ce și-ar fi bătut de două ori într-o singură zi partenera de viață și pe fiul lor.

Cum și-ar fi agresat preotul familia

Preotul are 56 de ani, e divorțat și locuiește în Piatra Neamț cu actuala sa parteneră și fiul lor în vârstă de 17 ani. Ei au început să se certe, iar bărbatul i-ar fi lovit pe amândoi. Femeia a sunat la poliție, toți trei au ajuns la audieri, dar victimele au refuzat să depună plângere penală sau să fie emis un ordin de protecție provizoriu. Și au plecat acasă.

N-a durat mult și cearta a reînceput. Preotul i-ar fi lovit iar și din nou a fost chemată poliția. De data aceasta, agenții au deschis pe numele preotului un dosar penal pentru violență în familie. De asemenea, el are acum ordin de restricție provizoriu și o vreme nu se mai poate apropia de victime.

Preotul e cunoscut în zonă pentru că are o fundație prin care face acte caritabile.

„Are un centru social pentru persoane vârstnice, construieste o creșă și un centru de paleative. Niciodată nu a dat dovadă ca ar putea face asemenea lucruri”, a declarat Elena Dumitrachi, primar în Savinești, pentru Știrile Pro TV.

Ce reacție a avut Biserica în cazul preotului acuzat

Mitropolia Moldovei și Bucovinei a anunțat că a deschis o anchetă internă.

„S-a dispus oprirea de la slujire a părintelui. Va fi trimis în Consistoriul eparhial unde se va lua o decizie. Noi știam de faptul că este divorțat, poate sluji dacă divorțul nu s-a petrecut din vina acestuia și dacă preotul nu se recăsătorește. Dacă lucrurile nu au stat așa, el va fi cercetat”, a declarat Pr. Lucian Apopei, director comunicare Mitropoliei Moldovei și Bucovinei.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Problema cu care se confruntă aproape 50% dintre elevii români. Cum încearcă să îi facă față tinerii: „Mergem la cafea și cam atâta”
Eveniment
Problema cu care se confruntă aproape 50% dintre elevii români. Cum încearcă să îi facă față tinerii: „Mergem la cafea și cam atâta”
Windows 10 se apropie de final. Microsoft trage semnalul de alarmă pentru utilizatori
Eveniment
Windows 10 se apropie de final. Microsoft trage semnalul de alarmă pentru utilizatori
ANAF monitorizează saloanele de nunți. Șeful Fiscului: „Nu verificăm darurile de nuntă”. Ce vizează, de fapt, controalele
Eveniment
ANAF monitorizează saloanele de nunți. Șeful Fiscului: „Nu verificăm darurile de nuntă”. Ce vizează, de fapt, controalele
Ce facem când copilul refuză să meargă la școală / grădiniță? Sfaturile lui Dan Cruceru pentru părinți: „Răbdarea ta de azi construiește încrederea lui de mâine”
Eveniment
Ce facem când copilul refuză să meargă la școală / grădiniță? Sfaturile lui Dan Cruceru pentru părinți: „Răbdarea ta de azi construiește încrederea lui de mâine”
Toto, fiul lui Ilie Dumitrescu, a fost prins. Unde l-au găsit polițiștii și la ce drog ar fi ieșit pozitiv (SURSE)
Eveniment
Toto, fiul lui Ilie Dumitrescu, a fost prins. Unde l-au găsit polițiștii și la ce drog ar fi ieșit pozitiv (SURSE)
Nu ai primit bon fiscal? ANAF pregătește o aplicație pentru reclamații
Eveniment
Nu ai primit bon fiscal? ANAF pregătește o aplicație pentru reclamații
Directorul Teatrului „Bulandra” a anunțat ce se va întâmpla cu piesa „Tatăl”, după retragerea lui Victor Rebengiuc
Eveniment
Directorul Teatrului „Bulandra” a anunțat ce se va întâmpla cu piesa „Tatăl”, după retragerea lui Victor Rebengiuc
Cum voia Horațiu Potra să pornească o revoluție pentru Călin Georgescu și ce au discutat la Ciolpani? Detalii din RECHIZITORIU
Eveniment
Cum voia Horațiu Potra să pornească o revoluție pentru Călin Georgescu și ce au discutat la Ciolpani? Detalii din RECHIZITORIU
Newsweek: Pensii mărite pentru sute de mii de pensionari. Ce perioade ar putea fi considerate vechime în muncă
Eveniment
Newsweek: Pensii mărite pentru sute de mii de pensionari. Ce perioade ar putea fi considerate vechime în muncă
Prada, în mijlocul controverselor: opincile românești, inspirație de lux? (FOTO)
Eveniment
Prada, în mijlocul controverselor: opincile românești, inspirație de lux? (FOTO)
Ultima oră
23:56 - „Am avut emoții, recunosc”. Cum a decurs prima vacanță în care Ana Baniciu a mers cu fiul lor
23:48 - Tichetele de masă ar putea crește semnificativ. Ce prevede programul de relansare economică propus de PSD
23:22 - Urmează încă o creștere de TVA? Ce spune Ilie Bolojan
23:08 - O altă țară europeană va interzice telefoane în școli. De când va intra în vigoare noua regulă
22:42 - Bolojan: Nu folosesc demisia ca o formă de presiune, dar uneori parcă ești singur, împingi lucrurile ca Sisif
22:35 - Andrea Bocelli, despre căsnicia cu Veronica Berti: Secretele unei iubiri care durează peste 20 de ani
22:20 - Cum să reduci costurile la energie ca să compensezi creșterile de costuri la facturi
22:19 - Problema cu care se confruntă aproape 50% dintre elevii români. Cum încearcă să îi facă față tinerii: „Mergem la cafea și cam atâta”
21:59 - Regina Camilla e bolnavă! Ce diagnostic a primit chiar înainte de vizita lui Trump în Marea Britanie
21:53 - Cum explică Bolojan concedierile în rândul bugetarilor: „Nu e comod să iei astfel de măsuri, dar nu există altă cale”