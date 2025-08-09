B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Președintele ANAT laudă hotelurile și cazările din România: „Niciodată noi nu vorbim de bine. Suntem singura țară care are bocitoare”

Președintele ANAT laudă hotelurile și cazările din România: „Niciodată noi nu vorbim de bine. Suntem singura țară care are bocitoare”

Traian Avarvarei
09 aug. 2025, 20:50
Președintele ANAT laudă hotelurile și cazările din România: „Niciodată noi nu vorbim de bine. Suntem singura țară care are bocitoare”
Sursa foto simbol: Pixabay

Alin Burcea, preşedintele Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism (ANAT), a declarat că sunt hoteluri bune și pe litoralul românesc și că la noi cazările sunt mai ieftine decât în alte țări, dar „în România se vinde drama, niciodată noi nu vorbim de bine”.

Cuprins

  • Ce a spus șeful ANAT despre cazările și prețurile din România
  • De ce nu avem mai multe hoteluri de 5 stele

Ce a spus șeful ANAT despre cazările și prețurile din România

„Evident, că suntem mai ieftini. Noi comparăm patru stele din România cu cinci stele din Turcia, Franța. Trebuie să comparăm mere cu mere, pere cu pere. În general, România este mai ieftină. (….) În România, se vinde drama. Niciodată, noi nu vorbim de bine. Suntem singura țara care are bocitoare. (…) Sunt și hoteluri bune în România, sunt mulțumit de cazările din România”, a declarat Alin Burcea, la Antena 3.

Acesta a mai spus că, după 20 de august, ofertele pe litoralul românesc „vor fi spectaculoase”: „Prețurile vor scădea. Vor fi tarife bune pentru mare”.

De ce nu avem mai multe hoteluri de 5 stele

Președintele ANAT a explicat apoi și de ce în România sunt puține hoteluri de cinci stele, notează Adevărul.

„Ca să ai cinci stele, trebuie să fii cu hotelul pe plajă. Avem 27 de hoteluri, care au all inclusive sunt foarte bune, cu servicii foarte bune”, a susținut Alin Burcea.

