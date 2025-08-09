Alin Burcea, preşedintele Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism (ANAT), a declarat că sunt hoteluri bune și pe litoralul românesc și că la noi cazările sunt mai ieftine decât în alte țări, dar „în România se vinde drama, niciodată noi nu vorbim de bine”.

Ce a spus șeful ANAT despre cazările și prețurile din România

De ce nu avem mai multe hoteluri de 5 stele

„Evident, că suntem mai ieftini. Noi comparăm patru stele din România cu cinci stele din Turcia, Franța. Trebuie să comparăm mere cu mere, pere cu pere. În general, România este mai ieftină. (….) În România, se vinde drama. Niciodată, noi nu vorbim de bine. Suntem singura țara care are bocitoare. (…) Sunt și bune în România, sunt mulțumit de cazările din România”, a declarat Alin Burcea, la Antena 3.

Acesta a mai spus că, după 20 de august, ofertele pe litoralul românesc „vor fi spectaculoase”: „ vor scădea. Vor fi bune pentru mare”.

Președintele ANAT a explicat apoi și de ce în România sunt puține hoteluri de cinci stele, notează

„Ca să ai cinci stele, trebuie să fii cu hotelul pe plajă. Avem 27 de hoteluri, care au all inclusive sunt foarte bune, cu servicii foarte bune”, a susținut Alin Burcea.