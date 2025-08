Turiștii români s-au îmbulzit în Bulgaria, Grecia sau Turcia, așa că pe litoralul românesc mai mult . În disperare de cauză, hotelierii și patronii de restaurante au făcut ceva ce părea de neînchipuit în anii trecuți – în plin sezon. Acum, puținii turiști care mai ajung în stațiunile românești au alte nemulțumiri.

Un turist a postat pe Reddit nota de plată de la un restaurant din Eforie Sud. El s-a arătat nemulțumit de porții, gustul mâncării și, în general, de cum arată litoralul nostru.

„Am ajuns de o zi și deja am decartat 650 lei: șezlong 50 lei bucata, bere pe plajă 12-15 lei, limonada 20. Iar la bonul atașat porțiile au fost atât de mari încât am mai luat niște hamsii după ce am plecat de acolo…

Porțiile au fost foarte mici: pulpele dezosate = O pulpiță, una… dezosată, rahitică, de zici că era pulpa pusă în caserolă de la Lidl la final ca să se facă greutatea necesară… Legumele la grătar – decât aveau miros de grătar că erau aproape crude. Pastele – o mână de paste, porție foarte mică. Cârnații – doi, semiafumați, din cel mai prost soi, însă mai nașpa erau micii. Piureul – o fleașcă fără gust, ok-ish după asezonare temeinică. Iar limonada… o apă cu gheață cu aromă de lămâie și miere. Singurul decent a fost desertul…

Da, prețurile nu par mari, sunt chiar rezonabile comparativ cu ce vedeam online înainte să vin pe litoral, însă raportul calitate-preț nu există. De menționat că stațiunea este mega învechită, noroc cu faleza modernizată, însă stricată de toate kitsch-urile, gen boxă pe scenă cu manele versus indieni cu fluiere la 20 metri lângă, plus tarabe peste tarabe pline de chinezării și vânzători ambulanți cu tot felul de luminițe.

Nu știu unde vom lua cina următoarele seri, recenziile sunt praf aproape peste tot. Am zis să mai dăm o șansă litoralului românesc, însă regretăm acum”, a scris turistul, potrivit

Postarea sa a stârnit o amplă dezbatere. Unii au apreciat faptul că măcar prețurile au mai scăzut, alții au spus că în continuare acestea :