Prețurile carburanților continuă să urce într-un ritm alert în România, iar șoferii resimt tot mai puternic impactul la fiecare alimentare. Motorina standard a depășit deja pragul psihologic de 10 lei pe litru, în timp ce benzina se apropie rapid de această valoare.
Marți dimineață, în stațiile din București, motorina standard era vândută cu aproximativ 10,22 lei/litru, în timp ce benzina standard ajunsese la 9,28 lei/litru. În cazul motorinei premium, prețurile au urcat până la 10,60 lei/litru, atât în Capitală, cât și în marile orașe din țară, potrivit Antena 3 CNN.
Evoluția este una vizibilă chiar și de la o zi la alta. Luni dimineață, motorina standard era la limita pragului de 10 lei, respectiv 9,99 lei/litru, iar varianta premium se vindea cu 10,54 lei/litru. Benzina costa atunci 9,23 lei/litru.
Diferențele, chiar dacă par mici, arată o tendință clară de creștere constantă, ceea ce alimentează îngrijorările atât în rândul șoferilor, cât și al transportatorilor, direct afectați de costurile tot mai ridicate.
În contextul acestor scumpiri accelerate, autoritățile vorbesc deja despre o situație de criză pe piața țițeiului și a produselor petroliere.
Ministerul Energiei a publicat un proiect de ordonanță de urgență care prevede măsuri excepționale menite să stabilizeze piața și să limiteze eventualele abuzuri.
Una dintre principalele intervenții propuse vizează plafonarea adaosului comercial. Concret, companiile implicate în producția, importul, distribuția sau vânzarea de carburanți nu vor mai putea depăși un adaos de 50% din media ultimelor 12 luni.
Scopul acestei măsuri este de a preveni comportamentele speculative și de a tempera creșterile nejustificate de prețuri.
În plus, exporturile de benzină și motorină vor fi strict controlate. Acestea nu vor mai putea fi realizate liber, ci doar cu acordul Ministerului Economiei și al instituțiilor competente.
Proiectul de act normativ prevede și o modificare importantă în ceea ce privește conținutul de biocarburant din benzină.
Pe durata stării de criză, operatorii vor putea reduce procentul de biocarburant de la 8% la minimum 2%, o măsură care ar putea contribui la reducerea costurilor de producție.
Autoritățile anunță că toate aceste măsuri vor fi aplicate pentru o perioadă inițială de 6 luni.
Există însă posibilitatea ca termenul să fie prelungit succesiv, cu intervale de câte cel mult 3 luni, în funcție de evoluția situației de pe piață și de persistența factorilor care au generat criza.