Prețurile carburanților continuă să urce într-un ritm alert în România, iar șoferii resimt tot mai puternic impactul la fiecare alimentare. Motorina standard a depășit deja pragul psihologic de 10 lei pe litru, în timp ce benzina se apropie rapid de această valoare.

Marți dimineață, în stațiile din București, motorina standard era vândută cu aproximativ 10,22 lei/litru, în timp ce benzina standard ajunsese la 9,28 lei/litru. În cazul motorinei premium, prețurile au urcat până la 10,60 lei/litru, atât în Capitală, cât și în marile orașe din țară, potrivit .

Prețurile carburanților au atins un nou record: Cât de rapid se scumpesc de la o zi la alta

Evoluția este una vizibilă chiar și de la o zi la alta. Luni dimineață, motorina standard era la limita pragului de 10 lei, respectiv 9,99 lei/litru, iar varianta premium se vindea cu 10,54 lei/litru. Benzina costa atunci 9,23 lei/litru.

Diferențele, chiar dacă par mici, arată o tendință clară de creștere constantă, ceea ce alimentează îngrijorările atât în rândul șoferilor, cât și al transportatorilor, direct afectați de costurile tot mai ridicate.

De ce este considerată o situație de criză pe piața carburanților

În contextul acestor scumpiri accelerate, autoritățile vorbesc deja despre o situație de criză pe piața țițeiului și a produselor petroliere.

a publicat un proiect de ordonanță de urgență care prevede măsuri excepționale menite să stabilizeze piața și să limiteze eventualele abuzuri.

Prețurile carburanților au atins un nou record: Ce măsuri pregătește Guvernul pentru limitarea scumpirilor

Una dintre principalele intervenții propuse vizează plafonarea adaosului comercial. Concret, companiile implicate în producția, importul, distribuția sau vânzarea de carburanți nu vor mai putea depăși un adaos de 50% din media ultimelor 12 luni.

Scopul acestei măsuri este de a preveni comportamentele speculative și de a tempera creșterile nejustificate de prețuri.

În plus, exporturile de benzină și motorină vor fi strict controlate. Acestea nu vor mai putea fi realizate liber, ci doar cu acordul Ministerului Economiei și al instituțiilor competente.

Ce schimbări apar în compoziția carburanților

Proiectul de act normativ prevede și o modificare importantă în ceea ce privește conținutul de biocarburant din benzină.

Pe durata stării de criză, operatorii vor putea reduce procentul de biocarburant de la 8% la minimum 2%, o măsură care ar putea contribui la reducerea costurilor de producție.

Cât timp vor fi aplicate aceste măsuri

Autoritățile anunță că toate aceste măsuri vor fi aplicate pentru o perioadă inițială de 6 luni.

Există însă posibilitatea ca termenul să fie prelungit succesiv, cu intervale de câte cel mult 3 luni, în funcție de evoluția situației de pe piață și de persistența factorilor care au generat criza.