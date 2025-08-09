B1 Inregistrari!
„Am venit pe ieftineală". Cum se descurcă turiștii cu preţurile de pe litoralul românesc: „Viaţa e scumpă acum. Doar nu am venit să cheltui banii"

„Am venit pe ieftineală”. Cum se descurcă turiștii cu preţurile de pe litoralul românesc: „Viaţa e scumpă acum. Doar nu am venit să cheltui banii”

Traian Avarvarei
09 aug. 2025, 21:27
„Am venit pe ieftineală”. Cum se descurcă turiștii cu preţurile de pe litoralul românesc: „Viaţa e scumpă acum. Doar nu am venit să cheltui banii”
Foto simbol: Pixabay

Prețurile pe litoralul românesc sunt mari și anul acesta pentru mulți conaționali, așa că unii vin de acasă cu mâncare, băutură și-și întind prosoapele pe nisip, pentru a face economie. Și șezlongurile sunt scumpe… Sunt, însă, și români pregătiți să dea bani, căci spun că oricum doar o dată pe an vin la mare.

Cuprins

  • Ce spun turiștii care au ajuns pe litoralul românesc
  • Cum au evoluat prețurile pe litoral

Ce spun turiștii care au ajuns pe litoralul românesc

Pe o plajă din Eforie Nord, de exemplu, un şezlong costă 60 de lei, așa că mulți turiști vin cu prosoapele și umbrelele de acasă, ca să economisească bani.

Gigi, din Fălticeni: Cearceaf, economie. Viaţa e scumpă acum. Doar nu am venit să cheltui banii. Am luat la pachet hamsii, la ieftineală. Mâncare foarte bună, ieftină. Vreţi?

Reporter Observator News: Nu, mulţumesc. Cât aţi dat pe porţia aceasta?

Gigi: 5 lei, midii tot 5 lei, cartofii 5 lei. Deci 25 de lei? 28 că a pus mai mult. Din belşug, pe banii mei.

„Astăzi pe cearceaf, am stat pe şezlong în Turcia. Acum am venit să ne luăm porţia de cearceaf”, a spus un alt turist.

În schimb, ații sunt gata să dea banii, căci doar o vacanță pe an au la mare: „Şezlong! Odată pe an vin la mare şi atunci să mă simt super OK. La prânz, fructe ne-am luat, banane, piersici, un langoş”.

Cum au evoluat prețurile pe litoral

Pe litoralul românesc pare să fie cel mai slab sezon din ultimii ani, așa că hotelierii și patroni de restaurante au scăzut prețurile chiar din august, pentru a mai atrage turiștii.

„Avem hamsie de Marea Neagră, şprot, pălămidă de Marea Neagră, guvidul nostru românesc. Cel mai mic preţ începe de la 7 lei/100 g, nu este ceea ce se spune că pe litoralul românesc sunt cele mai mari preţuri”, a spus Florentina Păun, reprezentantul unui restaurant.

