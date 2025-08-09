Prețurile pe litoralul românesc sunt mari și anul acesta pentru mulți conaționali, așa că unii vin de acasă cu mâncare, băutură și-și întind prosoapele pe nisip, pentru a face economie. Și șezlongurile sunt scumpe… Sunt, însă, și români pregătiți să dea bani, căci spun că oricum doar o dată pe an vin la mare.
Pe o plajă din Eforie Nord, de exemplu, un şezlong costă 60 de lei, așa că mulți turiști vin cu prosoapele și umbrelele de acasă, ca să economisească bani.
Gigi, din Fălticeni: Cearceaf, economie. Viaţa e scumpă acum. Doar nu am venit să cheltui banii. Am luat la pachet hamsii, la ieftineală. Mâncare foarte bună, ieftină. Vreţi?
Reporter Observator News: Nu, mulţumesc. Cât aţi dat pe porţia aceasta?
Gigi: 5 lei, midii tot 5 lei, cartofii 5 lei. Deci 25 de lei? 28 că a pus mai mult. Din belşug, pe banii mei.
„Astăzi pe cearceaf, am stat pe şezlong în Turcia. Acum am venit să ne luăm porţia de cearceaf”, a spus un alt turist.
În schimb, ații sunt gata să dea banii, căci doar o vacanță pe an au la mare: „Şezlong! Odată pe an vin la mare şi atunci să mă simt super OK. La prânz, fructe ne-am luat, banane, piersici, un langoş”.
Pe litoralul românesc pare să fie cel mai slab sezon din ultimii ani, așa că hotelierii și patroni de restaurante au scăzut prețurile chiar din august, pentru a mai atrage turiștii.
„Avem hamsie de Marea Neagră, şprot, pălămidă de Marea Neagră, guvidul nostru românesc. Cel mai mic preţ începe de la 7 lei/100 g, nu este ceea ce se spune că pe litoralul românesc sunt cele mai mari preţuri”, a spus Florentina Păun, reprezentantul unui restaurant.