Previziunea înfiorătoare a lui Carmen Harra pentru România. Ce pericol apare în luna noiembrie 2022

Carmen Harra vine cu noi previziuni pentru perioada următoare

„Revirimentul României este în unirile care vor veni. România, după o perioadă lungă de timp se readună și își găsește forța interioară. România a fost tocată, decimată, batjocorită, călcată în picioare. Dar, până într-o zi, pentru că toate sunt până într-o zi. Văd o revenire spectaculoasă a românilor în următorii ani și revenirea la România inițială pe care o știm cu toții de atâta amar de vreme și aici va fi puterea României. România renaște (…)

Văd în luna noiembrie că se va întâmpla ceva puternic în România, pentru că românul este tare săturat. Văd o revenire la proteste, pentru că întotdeauna intervenția divinității își spune cuvântul și ceva o să se întâmple care ne ajută să ne eliberăm de aceste personaje care, de fapt, trebuiau să plece de multă vreme”, a spus Carmen Harra, .

Cum atrage Carmen Harra banii

Carmen Harra . Când vine vorba despre propria persoană, nu ezită să-și pună în practică cunoștințele pe care le are. Aceasa afirmă că oricine poate atrage banii și prosperitatea punând în aplicare un principiu simplu.

„Am plecat în SUA cu 80 de dolari, iar cu 40 mi-a luat un parfum bun, am zis că văd eu apoi ce fac. Aveam cu mine o pereche de pantofi primiți de la o prietenă, o rochiță și o pijama.

Dar am ajuns cu 40 de dolari, în câteva săptămâni aveam 20.000 de dolari! Apoi m-am răzbunat și mi-am luat tot ce mi-am dorit și am visat. Am refulat!”, a dezvăluit Carmen Harra, la Antena Stars.

„Banii sunt o formă energetică, noi oamenii suntem o formă energetică. Noi trebuie să generăm banii, iar ei fiind formă energetică avem tot felul de modalități prin care să-i atragem în viața noastră.

Dacă în fiecare zi când ne sculăm spunem ‘vai de mine, n-avem bani să cumpărăm, nu avem, nu putem’, nu o să avem niciodată, pentru că aceste cuvinte au putere în univers, iar ce spunem noi, devenim.

Energia asta materială se manifestă prin numere, deci ne scriem nouă un cec. Să nu vă fie frică să puneți cât mai multe zerouri. Ne scriem pe hârtia respectivă sume”, a spus Carmen Harra.