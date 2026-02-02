B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Tragedie în Argeș. Un medic kinetoterapeut a fost găsit mort în cabinet

Tragedie în Argeș. Un medic kinetoterapeut a fost găsit mort în cabinet

Flavia Codreanu
02 feb. 2026, 19:34
Tragedie în Argeș. Un medic kinetoterapeut a fost găsit mort în cabinet
sursă foto: b1tv
Cuprins
  1. Cum a fost găsit medicul
  2. Ce spun autoritățile despre acest medic găsit mort în cabinet
  3. De ce reprezintă acest medic găsit mort un semnal de alarmă

Medic găsit mort în incinta unei unități medicale din județul Argeș a declanșat o anchetă de amploare a autorităților locale. Victima, un tânăr în vârstă de doar 30 de ani care profesa ca kinetoterapeut într-un spital privat din Pitești, a fost descoperit fără suflare chiar în spațiul în care își desfășura activitatea zilnică.

Cum a fost găsit medicul

Alerta a fost dată prin serviciul de urgență 112, după ce colegii bărbatului au făcut descoperirea macabră în interiorul cabinetului. Din primele informații oferite de surse judiciare, se pare că tânărul de 30 de ani ar fi recurs la un gest extrem, fiind găsit spânzurat. La fața locului au sosit imediat echipajele de intervenție, însă medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața.

Polițiștii au demarat imediat cercetările la fața locului pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs evenimentul. Autoritățile au izolat zona și au început audierile pentru a înțelege ce l-ar fi putut împinge pe tânărul specialist la un asemenea gest disperat, într-un moment în care cariera sa era în plină ascensiune.

Ce spun autoritățile despre acest medic găsit mort în cabinet

Potrivit spynews, Inspectoratul de Poliție Județean Argeș a confirmat incidentul și a precizat că investigația a fost preluată de Biroul Investigații Criminale. În acest moment, anchetatorii nu exclud nicio variantă, deși primele indicii conduc către ipoteza unui suicid cauzat de motive încă necunoscute.

„În ziua de 02 februarie a.c., poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Piteşti au fost sesizaţi prin Serviciul Naţional Unic Apeluri de Urgenţă 112 cu privire la faptul că un bărbat a fost găsit decedat, în incinta unei unităţi medicale private din Piteşti. Pentru primele verificări, la faţa locului au intervenit poliţiştii din cadrul Secţiei 1 Poliţie Piteşti, urmând că cercetările să fie efectuate de poliţiştii Biroului Investigaţii Criminale Piteşti”, au transmis reprezentanții IPJ Argeș.

De ce reprezintă acest medic găsit mort un semnal de alarmă

Din păcate, cazul kinetoterapeutului din Pitești nu este un incident izolat în sistemul medical românesc. În urmă cu doar câteva luni, un alt medic găsit mort în camera de gardă a unui spital din Buzău a ridicat semne de întrebare cu privire la presiunea psihică la care sunt supuși medicii. Tragedia doctoriței Ștefania Szabo a rămas în memoria colectivă ca un semnal de alarmă privind epuizarea și stresul profesional.

În cauza actuală din Argeș, autoritățile au anunțat că vor întocmi un dosar penal pentru ucidere din culpă, procedură standard în astfel de situații. Ancheta se desfășoară sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Pitești, urmând ca raportul medico-legal să aducă clarificări finale asupra cauzei decesului care a șocat comunitatea medicală locală.

