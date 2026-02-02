B1 Inregistrari!
O pată solară instabilă declanșează cele mai puternice explozii din 2026. Ce efecte pot avea erupțiile solare asupra Pământului (FOTO)

O pată solară instabilă declanșează cele mai puternice explozii din 2026. Ce efecte pot avea erupțiile solare asupra Pământului (FOTO)

Iulia Petcu
02 feb. 2026, 21:40
O pată solară instabilă declanșează cele mai puternice explozii din 2026. Ce efecte pot avea erupțiile solare asupra Pământului (FOTO)
Sursa Foto: Freepik
Cuprins
  1. Ce tip de erupții solare au fost observate
  2. Ce efecte imediate au fost resimțite pe Pământ

Activitatea solară a intrat într-o fază intensă, după ce o pată solară instabilă s-a orientat direct spre Pământ și a generat un val de explozii puternice. Specialiștii monitorizează atent fenomenul, din cauza posibilelor efecte asupra comunicațiilor și câmpului geomagnetic.

Ce tip de erupții solare au fost observate

În ultimele 24 de ore, Soarele a produs cel puțin 18 erupții solare de tip M și patru explozii extrem de puternice din clasa X. Printre acestea s-a remarcat o erupție de tip X8.3, cea mai intensă explozie solară înregistrată în anul 2026 până în prezent.

Erupțiile solare sunt clasificate în categoriile A, B, C, M și X, fiecare literă indicând o creștere de zece ori a energiei eliberate. Cele din clasa X reprezintă cele mai violente evenimente solare, având potențialul de a produce perturbări semnificative în apropierea Pământului.

Responsabilă pentru acest episod este regiunea de pete solare AR4366, o zonă extrem de activă care s-a dezvoltat rapid în doar câteva zile. Valul de explozii a debutat în seara de 1 februarie și a continuat pe 2 februarie, cu erupții succesive într-un interval scurt.

Specialiștii avertizează că regiunea nu și-a epuizat energia, iar activitatea ar putea continua în zilele următoare. Site-ul Spaceweather.com a descris zona drept o adevărată „fabrică de erupții solare”, subliniind instabilitatea câmpului magnetic.

Această erupție solară de clasă X8 a atins intensitatea maximă pe 1 februarie, la ora 23:57 UTC sursa: spaceweather.com

Ce efecte imediate au fost resimțite pe Pământ

Erupția X8.3 a atins maximul la ora 18:57 EST, eliberând radiații intense ultraviolete și raze X către planeta noastră. Aceste radiații au ionizat straturile superioare ale atmosferei, provocând întreruperi severe ale comunicațiilor radio, clasificate la nivel R3, relatează Antena3.

Potrivit NOAA, astfel de perturbări au fost raportate în estul Australiei și în Noua Zeelandă, dar și în zone din Pacificul de Sud.

Oamenii de știință urmăresc dacă exploziile vor fi urmate de ejecții de masă coronală, nori de particule capabili să influențeze câmpul magnetic terestru. Primele evaluări indică faptul că materialul asociat erupției X8.3 ar putea trece în mare parte pe lângă Pământ.

Totuși, un impact marginal în jurul datei de 5 februarie nu este exclus și ar putea amplifica temporar activitatea geomagnetică. Specialiștii subliniază că evoluția depinde de direcția și orientarea magnetică a particulelor solare, încă dificil de estimat.

