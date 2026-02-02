B1 Inregistrari!
Cartofii dintr-o recoltă fără precedent sunt distribuiți gratuit într-o capitală europeană. Cum au fost distribuiți și cine a beneficiat (FOTO)

Iulia Petcu
02 feb. 2026, 22:18
sursa foto: @northlancing
Cuprins
  1. Ce s-a întâmplat cu surplusul de cartofi
  2. Cum a ridicat moralul această inițiativă
  3. Ce urmează pentru recolte

O recoltă record de cartofi în Germania a generat o adevărată „inundație” în Berlin, transformând surplusul fermierilor într-o oportunitate de ajutor social și distribuție gratuită. Locuitorii capitalei au venit să ridice cartofi în cantități impresionante, în timp ce instituțiile sociale și grădina zoologică au beneficiat de livrări speciale.

Ce s-a întâmplat cu surplusul de cartofi

Fermierii germani au produs cea mai mare recoltă de cartofi din ultimii 25 de ani, ceea ce a dus la necesitatea redistribuirii unei cantități impresionante de produse. Recolta a fost redirecționată către cantine sociale, grădinițe, școli, biserici și organizații non-profit, dar și către grădina zoologică din Berlin, care a preluat tone de cartofi care altfel ar fi fost aruncate, scrie The Guardian.

Două camioane încărcate cu cartofi au fost trimise chiar și în Ucraina, arătând că surplusul german a fost folosit și pentru ajutor internațional.

Locuitorii Berlinului au umplut saci, găleți și sacoșe cu cartofii oferiți de fermieri. „La început am crezut că este vorba de o știre falsă generată de inteligența artificială când am văzut-o pe rețelele sociale”, a spus Marz, o profesoară. „Erau imagini cu munți uriași de cartofi”, și-a amintit ea, relatează Antena3.

Unii cetățeni au luat atât de mulți cartofi încât au spus că nu vor mai cumpăra până la finalul anului 2026, iar atmosfera generată a fost una festivă, cu oameni care se ajutau la transportul bagajelor și schimbau sfaturi culinare.

Cum a ridicat moralul această inițiativă

Gestul fermierilor a adus un moment de bucurie în capitala germană, într-o perioadă de frig extrem care afecta transportul public și făcea trotuarele alunecoase. „A fost o atmosferă cu adevărat de petrecere”, a spus un alt cetățean, evidențiind solidaritatea și buna dispoziție a comunității în timp ce oamenii ridicau cartofi în grupuri și discutau despre rețete.

Printre ideile culinare care circulă în Berlin se numără și supa de cartofi a Angelei Merkel, faimoasă în perioada premergătoare alegerilor generale din 2017, dovadă că surplusul poate fi transformat și în tradiție gastronomică.

Ce urmează pentru recolte

Anul acesta a fost rândul cartofului să fie abundent, însă, potrivit fermierilor, anul trecut surplusul a fost la hamei, iar pentru anul viitor se preconizează o recoltă bogată de lapte. Astfel, surplusurile agricole continuă să joace un rol important în alimentația locală și sprijinul comunitar.

