Primăria Capitalei avertizează că responsabilitatea pentru curățarea zăpezii nu revine doar autorităților, ci și celor care folosesc sau dețin imobile. După ninsoarea recentă, polițiștii locali au verificat respectarea obligațiilor legale și au transmis sute de avertismente.

Ce obligații legale au comercianții și proprietarii

a transmis că legea impune curățarea zăpezii de pe trotuare și îndepărtarea țurțurilor în cel mult 24 de ore de la încetarea ninsorii. Avertismentul vizează comercianții, asociațiile de proprietari și persoanele care locuiesc la case, indiferent dacă imobilele sunt folosite în scop rezidențial sau comercial.

„Atenţie, comercianţi, asociaţii de proprietari şi cei care locuiţi la case! Este datoria voastră să vă curăţaţi de pe trotuare şi ţurţurii de la balcoane, streşini! Termenul, conform legii, este de 24 de ore de la încetarea ninsorii”, atenţionează, luni, Primăria Municipiului Bucureşti, potrivit News.ro.

Cum au decurs controalele poliției locale

Potrivit administrației locale, polițiștii locali au desfășurat luni sute de controale în toate sectoarele Capitalei pentru a verifica respectarea acestor obligații. În multe cazuri, verificările au arătat că măsurile fuseseră deja luate, însă autoritățile spun că nu toți cei vizați s-au conformat.

„Cei mai mulţi deja se conformaseră. Alţii au promis că se apucă de treabă. Au fost date aproape 300 de somaţii şi vom reveni cu verificări. Sancţiunile, în acest caz, sunt de 200-500 de lei pentru persoane fizice şi de 500 – 2.000 de lei pentru persoane juridice”, precizează Primăria Capitalei.

Primăria subliniază că, în cazul imobilelor cu magazine sau prestatori de servicii la parter, responsabilitatea revine operatorilor economici. Aceștia trebuie să curețe trotuarele aferente spațiilor pe care le folosesc, nu asociațiile de proprietari sau locatarii de la etajele superioare.

Cum continuă intervențiile autorităților în oraș

În paralel cu verificările, municipalitatea afirmă că operațiunile de deszăpezire continuă pe principalele artere și în zonele intens circulate.

„Noi continuăm deszăpezirea de pe bulevarde, străzi, alei, poduri, rampe, staţii STB, dar şi pe trotuarele din zona şcolilor, spitalelor, instituţiilor publice, pieţelor şi altor spaţii publice circulate”, mai notează Primăria Capitalei.

Noaptea trecută, 296 de utilaje și 387 de muncitori au acționat în teren, iar tura de zi a fost suplimentată cu peste 1.500 de lucrători.