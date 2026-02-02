B1 Inregistrari!
Grindeanu, avertisment clar pentru Bolojan: „Dacă am ieșit din coaliție, Guvernul e picat”. Ce spune despre un guvern minoritar

Ana Maria
02 feb. 2026, 22:01
Grindeanu, avertisment clar pentru Bolojan: „Dacă am ieșit din coaliție, Guvernul e picat”. Ce spune despre un guvern minoritar
Sursa foto: Inquam Photos / Simion Sebastian Tătaru
Cuprins
  1. Ce a spus premierul despre un guvern minoritar
  2. De ce premierul consideră guvernul minoritar o situație limită
  3. Ce critici a adus, luni, Grindeanu la adresa Guvernului

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a vorbit luni, la Parlament, despre posibilitatea formării unui guvern minoritar în România, o ipoteză care a fost discutată și de premier. Grindeanu a fost tranșant: „Din punctul nostru de vedere, nu se poate”.

El a argumentat că nu este necesar ca PSD să depună o moțiune de cenzură, pentru că „în momentul în care a ieșit dintr-o coaliție, Guvernul e picat”. Astfel, din perspectiva social-democraților, Guvernul nu poate funcționa fără o majoritate stabilă, conform Antena 3 CNN.

Ce a spus premierul despre un guvern minoritar

Declarațiile lui Sorin Grindeanu au apărut după ce premierul Ilie Bolojan a fost întrebat despre scenariul unui Guvern minoritar în România. Bolojan a recunoscut că, deși nu exclude această posibilitate, aceasta „nu este de dorit”.

Într-o perioadă de criză politică am mai ajuns la Guverne minoritare. Nu exclud că se pot întâmpla astfel de lucruri, dar cred că pentru țara noastră este de dorit să avem o stabilitate politică, să avem politici predictibile și comportamente responsabile ale partidelor politice”, a declarat Ilie Bolojan în momentul în care a fost întrebat despre varianta unui Guvern minoritar.

De ce premierul consideră guvernul minoritar o situație limită

Când un jurnalist i-a cerut clarificări suplimentare, Ilie Bolojan a fost ferm: varianta unui guvern minoritar „nu este o ipoteză de lucru”. El a precizat că „acest lucru nu este de dorit, ar fi o situație limită și eu personal nu încurajez această situație”.

Ce critici a adus, luni, Grindeanu la adresa Guvernului

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a lansat critici dure la adresa Guvernului și a ministrului de Finanțe. Acesta a acuzat întârzieri semnificative în aprobarea bugetului pe anul viitor. „Târziu, foarte târziu!”, a subliniat Grindeanu, care a atras atenția că această întârziere blochează punerea în aplicare a pachetului de solidaritate 2026, precum și sprijinul destinat pensionarilor.

Grindeanu a explicat că măsurile sociale propuse de PSD, care includ și un ajutor unic pentru pensionarii cu venituri mici, nu vor fi prezentate ca un proiect separat în Parlament. În schimb, acestea vor fi integrate direct în Legea bugetului de stat pentru 2026.

Pachetul de solidaritate sunt măsuri care trebuie cuprinse în buget. Nu va fi un pachet asumat în Parlament, ci măsuri asumate în bugetul de stat”, a precizat vicepremierul, care a făcut referire la discuțiile din cadrul coaliției de guvernare.

