Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a vorbit luni, la Parlament, despre posibilitatea formării unui guvern minoritar în România, o ipoteză care a fost discutată și de premier. Grindeanu a fost tranșant: „Din punctul nostru de vedere, nu se poate”.

El a argumentat că nu este necesar ca PSD să depună o moțiune de cenzură, pentru că „în momentul în care a ieșit dintr-o coaliție, Guvernul e picat”. Astfel, din perspectiva social-democraților, Guvernul nu poate funcționa fără o majoritate stabilă, conform .

Ce a spus premierul despre un guvern minoritar

Declarațiile lui au apărut după ce premierul Ilie Bolojan a fost întrebat despre scenariul unui Guvern minoritar în România. Bolojan a recunoscut că, deși nu exclude această posibilitate, aceasta „nu este de dorit”.

„Într-o perioadă de criză politică am mai ajuns la Guverne minoritare. Nu exclud că se pot întâmpla astfel de lucruri, dar cred că pentru țara noastră este de dorit să avem o stabilitate politică, să avem politici predictibile și comportamente responsabile ale partidelor politice”, a declarat Ilie Bolojan în momentul în care a fost întrebat despre varianta unui Guvern minoritar.

De ce premierul consideră guvernul minoritar o situație limită

Când un jurnalist i-a cerut clarificări suplimentare, Ilie Bolojan a fost ferm: varianta unui guvern minoritar „nu este o ipoteză de lucru”. El a precizat că „acest lucru nu este de dorit, ar fi o situație limită și eu personal nu încurajez această situație”.

Ce critici a adus, luni, Grindeanu la adresa Guvernului