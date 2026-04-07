O tragedie feroviară a avut loc în Franța. Un s-a ciocnit cu un camion militar provocând și rănirea a altor 27.

Tragedie feroviară între localitățile Bethune şi Lens

Un tren de mare viteză, TGV, a intrat în cu un camion militar marți dimineață, în jurul orei 7.00 (5:00 GMT), la o trecere la nivel cu calea ferată. După această tragedie feroviară, mecanicul de locomotivă a fost găsit mort, iar alte 27 de persoane, în mare parte pasageri TGV au avut nevoie de îngrijiri medicale. Incidentul s-a petrecut între localitățile Bethune şi Lens, în nordul Franţei, după cum relatează AFP.

Informații despre ceea ce s-a petrecut au fost date de prefectura locală și de oficialii companiei naţionale de căi ferate franceze SNCF. Cele două instituții nu au dat alte detalii despre circumstanţele accidentului.

În schimb, ziarul La Voix du Nord, citat de EFE, a relatat că trenul de mare viteză circula între Dunkerque şi Paris şi avea 243 de pasageri la bord. Potrivit informațiilor din presa locală, accidentul s-a produs pe raza comunei Noeux-les-Mines, în departamentul Pas-de-Calais. Impactul ar fi fost atât de puternic încât trenul a deraiat.

Ministrul Transporturilor merge la locul accidentului

După această tragedie feroviară, ministrul transporturilor, Philippe Tabarot, a anunţat pe platforma X că se va deplasa la faţa locului împreună împreună cu directorul general al SNCF, Jean Castex. Cei doi vor coordona intervențiile pentru eliberarea liniei ferate și pentru reabilitarea acesteia.

Totodată, autoritățile locale au recomandat populației să evite zona pentru a nu bloca intervenția echipelor de salvare.

Traficul pe linia Béthune-Arras a fost suspendat pe ambele sensuri până la finalizarea cercetărilor și a reparațiilor. Oficialii au estimat că se va relua călătoriile cel mai posibil marți seară. Autoritățile franceze au intervenit rapid, iar compania feroviară a pus la dispoziție autobuze pentru evacuarea călătorilor.