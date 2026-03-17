B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Circulația feroviară blocată în Timiș după deraierea unei locomotive. Ce s-a întâmplat cu pasagerii din tren

Iulia Petcu
17 mart. 2026, 23:11
Foto: Facebook / CFR Călători
Cuprins
  1. Cum s-a produs incidentul feroviar din Timiș
  2. Ce măsuri au fost luate

Circulația feroviară pe ruta Holdea – Margina, din județul Timiș, a fost suspendată temporar după deraierea unei locomotive de tren. Incidentul s-a produs marți seară și a implicat un tren de călători în care se aflau 23 de persoane. Autoritățile feroviare au intervenit imediat pentru a gestiona situația și pentru a limita impactul asupra traficului din zonă.

Cum s-a produs incidentul feroviar din Timiș

Deraierea a avut loc în jurul orei 20:55, pe o linie simplă neelectrificată administrată de Regionala Timișoara. Trenul implicat, IR 1833, era operat de CFR Călători și circula în condiții normale înainte de incident.

„Trenul IR 1833, operat de Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători „CFR Călători” S.A., care circula pe linie simplă neelectrificată, a înregistrat deraierea primului boghiu al locomotivei GM 920, pe sensul de mers. În tren se aflau 23 de călători”, au transmis reprezentanții companiei, potrivit Digi24.

Potrivit informațiilor oficiale, deraierea a vizat doar locomotiva, fără ca vagoanele să fie afectate, ceea ce a redus riscurile pentru pasageri.

Ce măsuri au fost luate

Reprezentanții CFR au confirmat că niciun pasager nu a fost rănit în urma incidentului, iar situația a fost gestionată conform procedurilor standard de siguranță. Circulația trenurilor a fost oprită imediat pentru a permite intervenția echipelor specializate.

„Din punct de vedere tehnic, deraierea unui boghiu reprezintă ieşirea de pe şină a unui ansamblu de roţi al locomotivei, fără afectarea vagoanelor. În astfel de situaţii, sunt aplicate proceduri standard de siguranţă, care includ oprirea imediată a circulaţiei, verificarea infrastructurii şi intervenţia echipelor specializate pentru repunerea pe şină a materialului rulant”, au transmis oficialii CFR.

Circulația între Holdea și Margina rămâne suspendată temporar, până la finalizarea intervențiilor necesare pentru repunerea locomotivei pe șine. Echipele CFR lucrează pentru remedierea situației și evaluarea infrastructurii afectate.

„CFR S.A., împreună cu operatorul feroviar, acţionează pentru remedierea situaţiei şi reluarea circulaţiei în condiţii de siguranţă. Totodată, se verifică posibilitatea efectuării transbordului călătorilor”, au mai transmis reprezentanții companiei.

Tags:
