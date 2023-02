Primăria Capitalei va construi un pod pietonal pentru traversarea lacului Herăstrău. Cât va costa investiția

Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a transmis că a fost lansată în SEAP procedura de achiziție pentru construcția unui pod pietonal mobil lângă podul de cale ferată din Parcul Regele Mihai I pentru traversarea lacului Herăstrău.

În prezent, există amenajată o pasarelă provizorie din elemente metalice închiriată de la MApN, însă aceasta blochează deplasarea pe sub podul CF.

Primăria Capitalei a lansat licitația pentru construcția podului pietonal în Parcul Herăstrău

„În luna august a anului trecut, am semnat autorizația de construire pentru acest obiectiv. Podul va asigura deplasarea în siguranţă a vizitatorilor şi a ambarcaţiunilor de agrement care vor putea trece atât pe sub podul pietonal, cât și pe sub podul de cale ferată”, a detaliat Nicușor Dan.

Procedura este derulată de Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement, valoarea totală estimată a investiției este de 3,76 de milioane de lei fără TVA, iar termenul limită pentru depunerea ofertelor este 3 martie 2023.

Potrivit primăriei, durata de realizare a investiției este de 2 luni pentru proiectare și 8 luni pentru execuție.