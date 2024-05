Primarul comunei Loamneș, despre școala în care un tavan fals s-a prăbușit: A fost construită în 1936 și reabilitată ultima oară acum 20 de ani. Noi am cerut 4 milioane pentru reabilitare, dar am primit doar 2 (VIDEO)

Tavanul fals al unei săli de clasă din Școala Gimnazială Alămor, comuna sibiană Loamneș, , miercuri, în timpul unei pauze. Patru copii au fost transportați la spital după ce au acuzat dureri, ei fiind între timp externați.

Maria Greavu, primarul PSD al comunei Loamneș, a declarat, pentru B1 TV, că această școală a fost construită în 1936 și reabilitată ultima oară acum 20 de ani. Un proiect pentru o nouă reabilitare e în desfășurare, dar primărița spune că a primit doar două milioane de lei, din cele patru cât a solicitat. Acum e în curs procedura de licitație.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Politica Zilei”, moderată de Ioana Constantin pe B1 TV.

Primărița din Loamneș, despre școala în care s-a prăbușit un tavan fals

„E o școală construită, într-adevăr, în 1936, a fost reabilitată sau consolidată în 2004-2006. Într-o sală de clasă, dar care nu avea nici cea mai mică urmă că ar prezenta vreo fisură sau ceva, s-a desprins un tavan fals. Deci nu e vorba de un tavan de beton, ci de un plafon din rigips. Și copiii erau în pauză, au dat să intre în clasă, geamurile erau deschise și a bătut foarte tare vântul. Și mai înainte am vorbit cu cineva de la dvs și nici nu mă puteam înțelege că eram pe drum…

Tavanul a fost pus în 2006. Au grupuri sanitare noi, școala are trei corpuri de clădire, unul construit în 1974, iar acum avem un proiect de reabilitare a școlii și aici am un gust amar, că reabilitarea costă circa 4 milioane de lei și am primit doar două milioane pe eficiență energetică. Adică de multe ori noi ne ducem doar pe niște lucruri care sunt cu un pas înainte de ce ar trebui să facem efectiv, de consolidare a structurii și nu doar de reabilitare a ei. Dar suntem în procedură de licitație, valoarea e de 1,9 milioane pentru reabilitare a acestui corp de clădire.

Am trimis 4 copii (la spital) care spuneau că-i doare un pic spatele, acum am vorbit la spital, toți au fost externați, nu e nici cea mai mică problemă, nici măcar un accident minor”, a declarat Maria Greavu.

Ea a mai precizat că va cere o expertiză din partea Inspecției de Stat în Construcții și, în funcție de aceasta, va decide dacă elevii trebuie mutați în celelalte corpuri de clădire.

Ce a spus primarul școlii în care a picat tavanul

și Gheorghe Banciu, directorul școlii. Întrebat dacă își va da demisia după cele întâmplate, el a răspuns: „Păi pentru ce să îmi dau eu demisia? Eu am făcut construcția? Corpul acesta este făcut din 1936”.

„Eu sunt de la 1 septembrie aici, în Școala Gimnazială Loamneș, ca să ne înțelegem (…). Cine știe că poate să cadă acel tavan fals? Uitați-vă grinzile și scândurile vechi că sunt în stare bună, de funcționare”, a mai afirmat Gheorghe Banciu.