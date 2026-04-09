Primarul PSD-ist din Baia Mare a fost trimis în judecată. Cum își plimba Doru Ioan Dăncuş familia cu mașinile Primăriei

Adrian A
09 apr. 2026, 11:20
Sursă foto: Facebook/Doru Ioan Dăncuș
Cuprins
  1. Călătorii pe banii Primăriei Baia Mare
  2. Își plimba familia prin țară

Primarul din Baia Mare, Doru Ioan Dăncuş (PSD), a fost trimis în judecată pentru că a folosit mașina instituției în interes personal pe când era viceprimar. Își plimba familia prin țară pe banii Primăriei.

Călătorii pe banii Primăriei Baia Mare

Primarul municipiului Baia Mare, Doru Ioan Dăncuş, a fost trimis în judecată de Parchetului de pe lângă Tribunalul Maramureş pentru fapte comise în 2023, când ocupa funcția de viceprimar al municipiului. Procurorii îl acuză de delapidare în formă continuată pentru că ar fi folosit mașini ale primăriei în interes personal

„În sarcina inculpatului Dăncuş Ioan Doru s-a reţinut în esenţă că, presupusele fapte ale acestuia, constând în aceea că, în datele de 06 aprilie 2023, 28 aprilie 2023, 01 mai 2023, 06 mai 2023 şi 23 mai 2023, în baza aceleiași rezoluții infracționale, în mod repetat, în calitate de viceprimar al municipiului Baia Mare, cu atribuţii de gestiune a patrimoniului municipiului, de administrare şi de inventariere a bunurilor din domeniul public şi privat al municipiului, ar fi folosit autoturismele de serviciu, având numerele de înmatriculare aflate în proprietatea municipiului Baia Mare, în interesul său personal sau al membrilor familiei sale.”, arată rechizitoriul procurorilor.

Își plimba familia prin țară

Dăncuș este acuzat că s-a plimbat cu familia sau a trimis șoferul Primăriei să îi plimbe și apoi acesta din urmă falsifica foile de parcurs. De altfel, și angajatul Primăriei Baia Mare a fost trimis în judecată.

„A efectuat deplasări repetate de pe raza municipiului Baia Mare pe raza localităților Ieud și Finteușu Mare, judeţul Maramureș și retur, pe o distanţă cumulată de 620 de kilometri, autoturismele fiind conduse fie personal de către inculpat, fie de către inculpatul R.M.R. (angajat al Primăriei municipiului Baia Mare pe postul de conducător auto), la ordinul direct al viceprimarului – inculpatul Dăncuş Ioan Doru, cu consecința cauzării unei pagube municipiului Baia Mare.”, precizează Parchetul de pe lângă Tribunalul Maramureș.

