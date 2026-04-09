Adrian Teampău
09 apr. 2026, 14:53
Dumitru Dragomir a mers la Arena Națională, unde este depus Mircea Lucescu și i-a adus un ultim omagiu. La catafalcul fostului mare antrenor, fostul șef al LPF a avut un mesaj profund.

Mircea Lucescu a fost depus pe Arena Națională, astfel încât suporterii fotbalului românesc să-și poată lua rămas bun de la marele antrenor. În ultimele ore, mai mulți oficiali ai statului român, dar și oameni de fotbal și simpli suporteri, i-au adus omagii.

Ce a declarat Dumitru Dragomir?

Printre cei care au trecut pe la căpătâiul fostului tehnician s-a aflat și fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, Dumitru Dragomir. El a susținut o scurtă declarație pe care au preluat-o jurnaliștii prezenți. La Arena Națională, la căpătâiul lui Mircea Lucescu, fostul șef al Ligii a afirmat că marile valori, așa cum a fost și fostul selecționer, ar trebui apreciate încă din timpul vieții, iar nu atunci când nu mai sunt printre noi.

„A fost mare pe pământ, cred că este mare şi în Rai. Face antrenament şi ne aşteaptă pe noi cei care am mai lucrat în sportul acesta care distruge vieţi, dar dă mari bucurii tuturor celor care îl privesc. Orice spui acum nu mai are niciun rost. Cât eşti în viaţă, şi dacă eşti înjurat şi dacă eşti adulat e bine. După ce te duci cică rămâi în istorie. Asta cu istoria eu o apreciez foarte mult, dar omul trebuie apreciat cât este în viaţă, nu după ce se duce pe lumea cealaltă”, a afirmat Dragomir.

Fostul șef al Ligii Profesioniste a adăugat că România nu va mai avea prea curând un antrenor de fotbal de acest nivel. El și-a încheiat declarația cu un mesaj de condoleanțe pentru familie.

„Lucescu a fost aşa de mare încât, nu ştiu, poate voi care sunteţi mai tineri să apucaţi, dar eu care mai am 20-30 de ani de trăit, nu cred că mai apuc un antrenor de talia lui Mircea Lucescu. Dumnezeu să-l odihnească! Condoleanţe familiei. Toţi ne ducem, nimeni nu a stăpânit pământul până acum”, a mai spus fostul oficial al LPF.

Suporterii își pot lua adio până la ora 20.00

Sicriul cu trupul neînsufleţit al fostului selecţioner al echipei naţionale de fotbal, Mircea Lucescu, a fost depus la Arena Naţională. Astfel, suporterii și iubitorii fotbalului au putut să-i aducă un omagiu marelui antrenor. Catafalcul va rămâne în incinta celui mai important stadion al țării până  joi seara la ora 20:00.

Sicriul, acoperit cu drapelul României, a fost aşezat pe o scenă construită pe esplanada de la Tribuna Oficială a Arenei Naţionale. La căpătâiul fostului selecţioner a fost aşezată o fotografie a acestuia şi o coroană albă de flori. Sicriul este flancat de patru membri ai Gărzii de onoare a Jandarmeriei Române.

Conform programului anunţat de Federaţia Română de Fotbal, ceremoniile funerare se vor desfăşura pe parcursul a trei zile. Vineri, cortegiul funerar se va deplasa către Biserica Sfântul Elefterie din Capitală, unde va avea loc slujba de înmormântare, de la ora 10:00.Participarea la slujbă din biserică va fi limitată la familie şi la invitaţii apropiaţi.

Ceremonia de înmormântare este programată să înceapă la ora 12:20, la Cimitirul Bellu din Capitală. Momentul înhumării (ora 13:10) va fi precedat de onoruri militare, recunoscând astfel meritele deosebite ale regretatului antrenor.

După ce l-a crucificat pe Nicușor Dan în atâtea rânduri, Crin Antonescu întoarce armele și îi pune la zid pe cei care critică numirile șefilor de Parchete
Politică
După ce l-a crucificat pe Nicușor Dan în atâtea rânduri, Crin Antonescu întoarce armele și îi pune la zid pe cei care critică numirile șefilor de Parchete
Căsătorie începută cu stângul. Mirele a vrut să dea lovitura cu darul de nuntă. A ascuns banii de mireasă, acuzând un furt
Politică
Căsătorie începută cu stângul. Mirele a vrut să dea lovitura cu darul de nuntă. A ascuns banii de mireasă, acuzând un furt
Ilie Bolojan a mers la Arena Națioală ca să-și ia rămas bun de la Mircea Lucescu. Mesajul transmis de premier (VIDEO)
Politică
Ilie Bolojan a mers la Arena Națioală ca să-și ia rămas bun de la Mircea Lucescu. Mesajul transmis de premier (VIDEO)
Nicușor Dan pregătește schimbări în diplomație după Paște. Andrei Muraru ar putea fi rechemat din SUA (Surse)
Politică
Nicușor Dan pregătește schimbări în diplomație după Paște. Andrei Muraru ar putea fi rechemat din SUA (Surse)
Supărarea lui Trump pe NATO ar putea fi profitabilă pentru România. Ce mutare pregătesc Statele Unite (surse)
Politică
Supărarea lui Trump pe NATO ar putea fi profitabilă pentru România. Ce mutare pregătesc Statele Unite (surse)
Guvernul înființează 600 de posturi noi de bugetari. Bolojan a convocat ședință la Palatul Victoria
Politică
Guvernul înființează 600 de posturi noi de bugetari. Bolojan a convocat ședință la Palatul Victoria
USR, reacție dură după conferința lui Nicușor Dan: Suntem în dezacord cu opinia președintelui că numirile de procurori-șefi nu au marca PSD pe ele. Îngrijorările societății civile sunt reale
Politică
USR, reacție dură după conferința lui Nicușor Dan: Suntem în dezacord cu opinia președintelui că numirile de procurori-șefi nu au marca PSD pe ele. Îngrijorările societății civile sunt reale
Radu Marinescu vorbește despre noile numiri din justiție. Ce obiective anunță ministrul Justiției
Politică
Radu Marinescu vorbește despre noile numiri din justiție. Ce obiective anunță ministrul Justiției
„Cam cât de idioți suntem”. Reacția lui CTP după conferința lui Nicușor Dan despre noii procurori-șefi
Politică
„Cam cât de idioți suntem”. Reacția lui CTP după conferința lui Nicușor Dan despre noii procurori-șefi
Nicușor Dan critică modul în care dosarele Mineriadei și Revoluției au fost gestionate. Un eșec al justiției române, „fără discuție”
Politică
Nicușor Dan critică modul în care dosarele Mineriadei și Revoluției au fost gestionate. Un eșec al justiției române, „fără discuție”
Ultima oră
15:36 - Cannes 2026: Cristian Mungiu în competiție cu Pedro Almodóvar şi Asghar Farhadi
15:33 - Pască fără aluat care iese perfect de fiecare dată. Rețeta lui Sorin Bontea face senzație de Paște (VIDEO)
15:26 - CCIR accelerează cooperarea și atragerea investițiilor chineze în România
15:18 - Traian Băsescu a mers la Arena Națională. Fostul președinte, omagiu pentru Mircea Lucescu (VIDEO)
14:49 - Tânăr din Constanța, admis la Universitatea Harvard cu bursă de 1,3 milioane de dolari. Povestea impresionantă a lui Robert Cristian Coceangă
14:28 - După ce l-a crucificat pe Nicușor Dan în atâtea rânduri, Crin Antonescu întoarce armele și îi pune la zid pe cei care critică numirile șefilor de Parchete
14:22 - Tyson Fury nu cedează. Boxerul britanic insistă pentru o confruntare cu Anthony Joshua. Când ar putea avea loc partida
13:57 - Tudor Chirilă, atac frontal la Nicușor Dan: „Ați devenit primul pesedist al țării. Ați trădat așteptările celor care v-au votat și care au sperat că România onestă înseamnă instituții conduse de oameni competenți”
13:56 - Bulgaria atrage turiștii români de Paște, cu reduceri mari și mâncăruri românești: „Vom avea peste 90% români la Albena”
13:50 - Piața auto dă semne de dezechilibru sub presiunea crizei carburanților. Românii se orientează spre mașinile electrice