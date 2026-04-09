Dumitru Dragomir a mers la , unde este depus și i-a adus un ultim omagiu. La catafalcul fostului mare antrenor, fostul șef al LPF a avut un mesaj profund.

Mircea Lucescu a fost depus pe Arena Națională, astfel încât suporterii fotbalului românesc să-și poată lua rămas bun de la marele antrenor. În ultimele ore, mai mulți oficiali ai statului român, dar și oameni de fotbal și simpli suporteri, i-au adus omagii.

Ce a declarat Dumitru Dragomir?

Printre cei care au trecut pe la căpătâiul fostului tehnician s-a aflat și fostul președinte al , Dumitru Dragomir. El a susținut o scurtă declarație pe care au preluat-o jurnaliștii prezenți. La Arena Națională, la căpătâiul lui Mircea Lucescu, a afirmat că marile valori, așa cum a fost și fostul selecționer, ar trebui apreciate încă din timpul vieții, iar nu atunci când nu mai sunt printre noi.

„A fost mare pe pământ, cred că este mare şi în Rai. Face antrenament şi ne aşteaptă pe noi cei care am mai lucrat în sportul acesta care distruge vieţi, dar dă mari bucurii tuturor celor care îl privesc. Orice spui acum nu mai are niciun rost. Cât eşti în viaţă, şi dacă eşti înjurat şi dacă eşti adulat e bine. După ce te duci cică rămâi în istorie. Asta cu istoria eu o apreciez foarte mult, dar omul trebuie apreciat cât este în viaţă, nu după ce se duce pe lumea cealaltă”, a afirmat Dragomir.

Fostul șef al Ligii Profesioniste a adăugat că România nu va mai avea prea curând un antrenor de fotbal de acest nivel. El și-a încheiat declarația cu un mesaj de condoleanțe pentru familie.

„Lucescu a fost aşa de mare încât, nu ştiu, poate voi care sunteţi mai tineri să apucaţi, dar eu care mai am 20-30 de ani de trăit, nu cred că mai apuc un antrenor de talia lui Mircea Lucescu. Dumnezeu să-l odihnească! Condoleanţe familiei. Toţi ne ducem, nimeni nu a stăpânit pământul până acum”, a mai spus fostul oficial al LPF.

Suporterii își pot lua adio până la ora 20.00

Sicriul cu trupul neînsufleţit al fostului selecţioner al echipei naţionale de fotbal, Mircea Lucescu, a fost depus la Arena Naţională. Astfel, suporterii și iubitorii fotbalului au putut să-i aducă un omagiu marelui antrenor. Catafalcul va rămâne în incinta celui mai important stadion al țării până joi seara la ora 20:00.

Sicriul, acoperit cu drapelul României, a fost aşezat pe o scenă construită pe esplanada de la Tribuna Oficială a Arenei Naţionale. La căpătâiul fostului selecţioner a fost aşezată o fotografie a acestuia şi o coroană albă de flori. Sicriul este flancat de patru membri ai Gărzii de onoare a Jandarmeriei Române.

Conform programului anunţat de Federaţia Română de Fotbal, ceremoniile funerare se vor desfăşura pe parcursul a trei zile. Vineri, cortegiul funerar se va deplasa către Biserica Sfântul Elefterie din Capitală, unde va avea loc slujba de înmormântare, de la ora 10:00.Participarea la slujbă din biserică va fi limitată la familie şi la invitaţii apropiaţi.

Ceremonia de înmormântare este programată să înceapă la ora 12:20, la Cimitirul Bellu din Capitală. Momentul înhumării (ora 13:10) va fi precedat de onoruri militare, recunoscând astfel meritele deosebite ale regretatului antrenor.