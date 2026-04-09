B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Traian Băsescu a mers la Arena Națională. Fostul președinte, omagiu pentru Mircea Lucescu (VIDEO)

Adrian A
09 apr. 2026, 15:18
Sursă foto: Captură video B1TV
Cuprins
  1. Traian Băsescu, un ultim omagiu pentru Mircea Lucescu
  2. Lucescu, decorat în 2009 de Băsescu

Traian Băsescu și-a luat și el rămas bun de la Mircea Lucescu. La plecarea de la Arena Națională, fostul președinte al României a ținut un scurt discurs în care a rostit cu apăsare cuvântul „respect” pentru cariera fabuloasă a tehnicianului român.

Traian Băsescu, un ultim omagiu pentru Mircea Lucescu

Fostul șef de stat Traian Băsescu a ținut și el să-și ia adio de la Mircea Lucescu. Traian Băsescu a ținut un moment de reculegere, iar apoi a rămas preț de câteva minute de vorbă cu fiul antrenorului, Răzvan Lucescu.

Fostul președinte a ținut și un scurt discurs în fața jurnaliștilor prezenți în care a rostit cuvântul „respect” atunci când a catalogat tot ce a însemnat Il Luce pentru fotbalul românesc.

„Nu am de spus decât un singur cuvânt. Respect pentru Mircea Lucescu. a avut o viață extraordinară dedicată sportului și României. Respect pentru Lucescu”, a declarat fostul președinte al țării.

Oameni de fotbal, mari sportivi, dar și Ilie Bolojan, premierul României, primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, și ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, au trecut pe la catafalc și și-au prezentat condoleanțele familiei antrenorului Mircea Lucescu. Astăzi este ultima zi în care publicul are acces pe stadion pentru a-și lua rămas bun de la marele tehnician.

Vineri, 10 aprilie, Mircea Lucescu va fi înmormântat la Cimitirul Bellu din București.

Lucescu, decorat în 2009 de Băsescu

În anul 2009, președintele Traian Băsescu l-a decorat pe antrenorul Mircea Lucescu cu Ordinul Național ‘Steaua României’ în grad de Cavaler, în semn de înaltă apreciere a întregii activități fotbalistice și a performanțelor obținute ca antrenor, încununate prin câștigarea Cupei UEFA 2009, în finala de la Istanbul.

Mircea Lucescu era decorat după ce echipa ucraineană de fotbal Șahtior Donețk câștiga Cupa UEFA.

Tags:
Ultima oră
