Primii ghiocei au apărut chiar din prima zi a anului, în Munții Măcinului: „Natura a ales să ne surprindă mai devreme" (FOTO)

Ana Beatrice
02 ian. 2026, 18:01
Sursă foro: Facebook -Nica George
  1. Unde au apărut primii ghiocei ai anului, chiar pe 1 ianuarie
  2. Ce poveste ascund ghioceii, florile care vestesc primăvara

Prima zi din 2026 a adus o surpriză plăcută și neașteptată. Primele semne timide de primăvară și-au făcut apariția, în ciuda vremii capricioase. Deși temperaturile sunt încă instabile, natura pare să fi luat-o înaintea calendarului. În Munții Măcinului, primii ghiocei au înflorit mult mai devreme decât era de așteptat. Momentul a fost surprins în imagini spectaculoase de un fotograf atent la detalii.

Este un început de an care ne amintește că primăvara își găsește mereu drumul, chiar și atunci când pare prea devreme.

Unde au apărut primii ghiocei ai anului, chiar pe 1 ianuarie

Un fotograf profesionist a avut parte de o surpriză rară în prima zi a anului, descoperind ghiocei în Munții Măcinului. Fascinat de apariția lor neașteptată, acesta a realizat un adevărat album foto dedicat primelor semne de primăvară.

Fenomenul a fost observat în localitatea Greci, din județul Tulcea, o zonă unde vegetația a ales să revină mult mai devreme decât indică calendarul. Este un semn neobișnuit de timpuriu al trezirii naturii, în plină iarnă.

„Este 1 ianuarie, iar în Munții Măcin, la Greci, județul Tulcea, au apărut ghioceii. Pentru prima dată anul acesta, natura a ales să ne surprindă mai devreme decât ne-am fi așteptat”, a scris fotograful pe pagina sa de Facebook.

Ce poveste ascund ghioceii, florile care vestesc primăvara

Ghioceii sunt considerați unele dintre cele mai vechi flori simbolice ale Europei, fiind menționați încă din Antichitate ca vestitori ai renașterii naturii. Numele lor științific, Galanthus, provine din greacă și înseamnă „floare de lapte”, făcând trimitere la culoarea albă și puritatea lor. De-a lungul timpului, ghioceii au fost asociați cu speranța, reînnoirea și victoria vieții asupra iernii aspre.

În Evul Mediu, erau cultivați în grădinile mănăstirilor și considerați flori cu semnificații spirituale. În folclorul european, apariția lor timpurie era văzută ca un semn bun, aducător de noroc și echilibru. Astăzi, ghioceii rămân un simbol puternic al începuturilor și al fragilității care învinge, an de an, frigul și întunericul iernii.

