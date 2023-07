Problemele pe care le reclamă unii turiști români care aleg Bulgaria. A fost lansat chiar și un apel la boicot

Mulți români aleg în continuare Bulgaria ca destinație de vacanță, dar unii dintre ei se plâng de situația de pe litoralul vecinilor noștri.

Probleme cu parcările la Nisipurile de Aur

Tot mai mulți conaționali de-ai noștri reclamă că bulgarii ridică instant mașinile parcate la Nisipurile de Aur, potrivit .

Stațiunea de pe litoralul bulgăresc este plină de semne cu „Parcarea interzisă”, dar autoritățile nu oferă nici ele vreo alternativă pentru turiști. În aceste condiții, un turist român a lansat chiar un apel la boicot.

„Revin la sugestia mea, prezentata acum cateva zile: ia sa nu mai achizitioneze nimeni vreun pachet turistic in Nisipurile de Aur anul acesta si la anul. Sa vedem atunci ce or sa mai faca. Asta in conditiile in care au pus peste tot semne de «Parcare interzisa», iar la fiecare hotel sta cate un lombrozian scapat din cine stie ce grota care anunta imediat echipajul de ridicare a masinilor. Haideti sa ne unim si sa facem cum am propus: niciun pachet turistic achizitionat in Nisipurile de Aur si acum, in 2023, si in 2024. Astept opinii cu privire la propunerea mea”, a afirmat un turist român.

Unii turiști români se plâng și de nivelul de curățenie de pe litoralul bulgăresc

Problema parcărilor nu ar fi singura de pe litoralul din Bulgaria. Unii români reclamă și că stațiunile vecinilor noștri sunt tot mai murdare.