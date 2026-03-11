B1 Inregistrari!
UPDATE: Nicușor Dan a anunțat decizia CSAT: România e de acord cu dislocarea avioanelor SUA la baza Mihail Kogălniceanu. Ce au cerut americanii (VIDEO)

Adrian A
11 mart. 2026, 13:44
Președintele Nicușor Dan. Sursa foto: presidency.ro
Cuprins
  1. Anunțul lui Nicușor Dan după ședința CSAT
  2. Ce au solicitat americanii

Nicușor Dan a anunțat decizia după ședința CSAT pe care a convocat-o azi. România va primi avioanele SUA pe baza Mihail Kogălniceanu. Mai este nevoie de votul Parlamentului.

Anunțul lui Nicușor Dan după ședința CSAT

„Un punct al discuției de azi în CSAT a fost dislocarea temporară a unor echipamente și forțe militare americane în România. E vorba de avioane de realimentare, cum deja s-a discutat în spațiul public, a unor echipamente de monitorizare și a unor echipamente de comunicații satelitare, acestea din urmă în corelare cu scutul de la Deveselu.

Subliniez faptul că aceste echipamente sunt defensive, și subliniez faptul că ele nu sunt înzestrate cu armament propriu-zis. În termeni tehnici, astea se spune că ele sunt echipamente non-cinetice.

Ele vor fi, în măsura în care Parlamentul aprobă în ședința care urmează să aibă loc azi, Ele vor fi dislocate în baza acordului de parteneriat între România și Statelele. și este o colaborare a României cu Statele Unite similară în aceste zile cu o colaborare pe care alte țări NATO o fac.

Așa cum am spus, pentru că aceste echipamente și aceste forțe militare să ajungă în România este nevoie de votul Parlamentului. Deci, în urma ședinței CSAT am trimis o scrisoare Parlamentului și o să avem o dezbatere în Parlament în această dupamiază. Subliniez că e vorba de niște echipamente care sporesc securitatea României. Deci îi asigur pe români că nu au motive de îngrijorare, România este o țară sigură.”, a declarat președintele Nicușor Dan după ședința CSAT.

Ce au solicitat americanii

Potrivit unor surse de la Cotroceni, Statele Unite au solicitat dislocarea de aeronave și echipament și la baza Mihail Kogălniceanu și la Câmpia Turzii, pentru o perioadă de 90 de zile. Potrivit surselor, la Câmpia Turzii merg sistemele de observație și de obținere de informații dar și avioane de realimentare, iar la Kogălnivceanu doar aeronave de alimentare.

Odată cu aparatele de zbor, în România ajung și în jur de 400-500 de militari americani. Dacă misiunile se prelungesc peste 90 de zile este nevoie de o nouă convocare a CSAT și un nou vot în Parlament.

