Carrefour și Profi au anunțat că retrag de la vânzare produsul “Fasole cu cârnați Maestro”, fabricat de Caroli Food Group Pitești SRL, din cauza unei posibile cu un corp străin. Măsura a fost luată imediat după ce un client a semnalat problema, iar Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a emis un avertisment oficial.

De ce a fost retras produsul „Fasole cu cârnați Maestro” din Carrefour și Profi

Potrivit informațiilor transmise de , persoanele care au achiziționat produsul sunt sfătuite să nu îl consume și să îl returneze în magazinele de unde a fost cumpărat. Contravaloarea va fi restituită chiar și în lipsa bonului fiscal.

„Vă informăm, ca urmare a notificării primite din partea furnizorului Caroli Food Group Pitești SRL, Carrefour România SA a inițiat retragerea de la comercializare și rechemarea de la clienți a produsului: Fasole cu cârnați Maestro. Motivul rechemării: principiul precauției – suspiciune de prezență a unui corp străin”, arată informarea publicată pe site-ul ANSVSA.

Ce lot a fost retras de la vânzare

Produsul rechemat are următoarele detalii de identificare:

Denumire: Fasole cu cârnați 350g Maestro

Producător: Caroli Foods Group Pitești SRL

Lot: 250919

Data durabilității minimale: 18.11.2025

Cod EAN: 5941259016532

Această retragere a produsului Fasole cu cârnați Maestro a fost confirmată atât de retailerul Carrefour, cât și de lanțul de magazine PROFI. Ambele companii au anunțat că au eliminat produsul de pe rafturi și au început procedura de rechemare de la clienți.

Cum îți poți recupera banii, dacă ai cumpărat produsul de la Carrefour sau Profi

Clienții care au achiziționat produsul pot merge în magazinele Carrefour sau Profi pentru a-l returna. Sumele vor fi restituite integral, fără a fi nevoie de prezentarea bonului fiscal, între 17 și 30 octombrie 2025.

Reprezentanții companiei Profi au subliniat că decizia a fost luată „din spirit de precauție și pentru protecția consumatorului”, chiar dacă doar un singur client a semnalat problema. Ei îi îndeamnă pe toți cumpărătorii să verifice eticheta produsului pentru a se asigura dacă face parte din lotul rechemat.