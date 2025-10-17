B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Alertă! Carrefour și Profi au retras acest produs de la vânzare din cauza unei posibile contaminări! Află cum poți primi banii înapoi

Alertă! Carrefour și Profi au retras acest produs de la vânzare din cauza unei posibile contaminări! Află cum poți primi banii înapoi

Ana Maria
17 oct. 2025, 17:44
Alertă! Carrefour și Profi au retras acest produs de la vânzare din cauza unei posibile contaminări! Află cum poți primi banii înapoi
Sursa foto: Colaj poze Facebook
Cuprins
  1. De ce a fost retras produsul „Fasole cu cârnați Maestro” din Carrefour și Profi
  2. Ce lot a fost retras de la vânzare
  3. Cum îți poți recupera banii, dacă ai cumpărat produsul de la Carrefour sau Profi

Carrefour și Profi au anunțat că retrag de la vânzare produsul “Fasole cu cârnați Maestro”, fabricat de Caroli Food Group Pitești SRL, din cauza unei posibile contaminări cu un corp străin. Măsura a fost luată imediat după ce un client a semnalat problema, iar Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a emis un avertisment oficial.

De ce a fost retras produsul „Fasole cu cârnați Maestro” din Carrefour și Profi

Potrivit informațiilor transmise de ANSVSA, persoanele care au achiziționat produsul sunt sfătuite să nu îl consume și să îl returneze în magazinele de unde a fost cumpărat. Contravaloarea va fi restituită chiar și în lipsa bonului fiscal.

„Vă informăm, ca urmare a notificării primite din partea furnizorului Caroli Food Group Pitești SRL, Carrefour România SA a inițiat retragerea de la comercializare și rechemarea de la clienți a produsului: Fasole cu cârnați Maestro. Motivul rechemării: principiul precauției – suspiciune de prezență a unui corp străin”, arată informarea publicată pe site-ul ANSVSA.

Ce lot a fost retras de la vânzare

Produsul rechemat are următoarele detalii de identificare:

  • Denumire: Fasole cu cârnați 350g Maestro

  • Producător: Caroli Foods Group Pitești SRL

  • Lot: 250919

  • Data durabilității minimale: 18.11.2025

  • Cod EAN: 5941259016532

Această retragere a produsului Fasole cu cârnați Maestro a fost confirmată atât de retailerul Carrefour, cât și de lanțul de magazine PROFI. Ambele companii au anunțat că au eliminat produsul de pe rafturi și au început procedura de rechemare de la clienți.

Cum îți poți recupera banii, dacă ai cumpărat produsul de la Carrefour sau Profi

Clienții care au achiziționat produsul pot merge în magazinele Carrefour sau Profi pentru a-l returna. Sumele vor fi restituite integral, fără a fi nevoie de prezentarea bonului fiscal, între 17 și 30 octombrie 2025.

Sursa foto: Captura foto ANSVSA
Sursa foto: Captura foto ANSVSA

Reprezentanții companiei Profi au subliniat că decizia a fost luată „din spirit de precauție și pentru protecția consumatorului”, chiar dacă doar un singur client a semnalat problema. Ei îi îndeamnă pe toți cumpărătorii să verifice eticheta produsului pentru a se asigura dacă face parte din lotul rechemat.

Tags:
Citește și...
Risc de prăbușire totală în Rahova: Ce au găsit inspectorii în interiorul blocului în care a avut loc explozia devastatoare (GALERIE FOTO)
Eveniment
Risc de prăbușire totală în Rahova: Ce au găsit inspectorii în interiorul blocului în care a avut loc explozia devastatoare (GALERIE FOTO)
Caz de braconaj în Arad. Cum a fost prins bărbatul acuzat că a ucis un căprior cu un ATV
Eveniment
Caz de braconaj în Arad. Cum a fost prins bărbatul acuzat că a ucis un căprior cu un ATV
Forumul de Bun și Bine 2025: Profi lansează inițiativa „ACASĂ” pentru revitalizarea satului românesc (FOTO, VIDEO)
Eveniment
Forumul de Bun și Bine 2025: Profi lansează inițiativa „ACASĂ” pentru revitalizarea satului românesc (FOTO, VIDEO)
Concedieri masive la Bosch Cluj. Fabrica din Jucu intră într-un proces de restructurare
Eveniment
Concedieri masive la Bosch Cluj. Fabrica din Jucu intră într-un proces de restructurare
Transport gratuit pentru vârstnici și familii cu venituri mici. Ce localități au adoptat măsura
Eveniment
Transport gratuit pentru vârstnici și familii cu venituri mici. Ce localități au adoptat măsura
Protestul suveraniștilor. Cum încearcă susținătorii lui Călin Georgescu, George Simion și Diana Șoșoacă să se „cațere” pe tragedia din Rahova: „Tot ce vă vor spune autoritățile e o minciună” (VIDEO)
Eveniment
Protestul suveraniștilor. Cum încearcă susținătorii lui Călin Georgescu, George Simion și Diana Șoșoacă să se „cațere” pe tragedia din Rahova: „Tot ce vă vor spune autoritățile e o minciună” (VIDEO)
Explozie în Rahova | Ivan, întrebat despre ora în care s-a constatat că sigiliul la gaze e rupt: „Cu câteva minute înainte de producerea exploziei, operatorul Distrigaz fiind în teren la momentul deflagrației” (VIDEO)
Eveniment
Explozie în Rahova | Ivan, întrebat despre ora în care s-a constatat că sigiliul la gaze e rupt: „Cu câteva minute înainte de producerea exploziei, operatorul Distrigaz fiind în teren la momentul deflagrației” (VIDEO)
Un grup de români a semănat teroare în Spania. Cum reușeau să comită jafuri în mai puțin de trei minute
Eveniment
Un grup de români a semănat teroare în Spania. Cum reușeau să comită jafuri în mai puțin de trei minute
Newsweek: Cât va costa curentul la iarnă pentru un apartament și o casă? Care furnizor are tariful mai mic?
Eveniment
Newsweek: Cât va costa curentul la iarnă pentru un apartament și o casă? Care furnizor are tariful mai mic?
Implantologia dentară ghidată în clinicile DENT ESTET. Precizie digitală asigurată prin tehnologia IMPLANT STUDIO®
Eveniment
Implantologia dentară ghidată în clinicile DENT ESTET. Precizie digitală asigurată prin tehnologia IMPLANT STUDIO®
Ultima oră
18:15 - Risc de prăbușire totală în Rahova: Ce au găsit inspectorii în interiorul blocului în care a avut loc explozia devastatoare (GALERIE FOTO)
18:03 - Bolojan, replică pentru șeful ANAF: „Noi nu cu gemul din bucătărie trebuie să ne luptăm, ci cu evaziunea fiscală, fraudele mari, cu neplata taxelor”
17:58 - Caz de braconaj în Arad. Cum a fost prins bărbatul acuzat că a ucis un căprior cu un ATV
17:28 - Ce se va întâmpla cu locatarii afectați de explozie? Stelian Bujduveanu a dat toate explicațiile: „Din estimarea Prefecturii, e vorba despre 400 – 500 de persoane”. Cum vor fi ajutate de Primăria Capitalei (VIDEO)
17:12 - Forumul de Bun și Bine 2025: Profi lansează inițiativa „ACASĂ” pentru revitalizarea satului românesc (FOTO, VIDEO)
17:09 - Concedieri masive la Bosch Cluj. Fabrica din Jucu intră într-un proces de restructurare
16:55 - Transport gratuit pentru vârstnici și familii cu venituri mici. Ce localități au adoptat măsura
16:43 - Protestul suveraniștilor. Cum încearcă susținătorii lui Călin Georgescu, George Simion și Diana Șoșoacă să se „cațere” pe tragedia din Rahova: „Tot ce vă vor spune autoritățile e o minciună” (VIDEO)
16:38 - Explozie în Rahova | Ivan, întrebat despre ora în care s-a constatat că sigiliul la gaze e rupt: „Cu câteva minute înainte de producerea exploziei, operatorul Distrigaz fiind în teren la momentul deflagrației” (VIDEO)
16:35 - Un grup de români a semănat teroare în Spania. Cum reușeau să comită jafuri în mai puțin de trei minute