Compania Johnson & Johnson este acuzată că a vândut pudră pentru copii contaminată cu azbest. În Marea Britanie, peste 3.000 de persoane au dat în judecată gigantul farmaceutic.

Ce spun cei care au cumpărat pudra pentru copii

Aceștia acuză că ar fi vândut pudră pentru copii contaminată cu azbest, o substanță cancerigenă.

Cazul, relatat de , a scos la iveală documente interne și mărturii care ar demonstra că firma ar fi știut despre riscuri încă din anii ’70.

Ce acuză victimele și cum acționează justiția

Victimele susțin că produsele Johnson & Johnson le-au pus viața în pericol. Printre ele se află și femei diagnosticate cu cancer ovarian, care spun că au folosit ani la rând pudra considerată „sigură pentru bebeluși”.

„Știau că este contaminată și, totuși, au vândut-o noilor mămici și copiilor lor”, a declarat pentru BBC Siobhan Ryan, o femeie de 63 de ani din Somerset, diagnosticată cu cancer ovarian în stadiul IV.

În Marea Britanie și Statele Unite, mai multe instanțe au acordat deja despăgubiri uriașe, unele de zeci de milioane de dolari. Într-un caz din SUA, compania a fost obligată să plătească 25 de milioane de dolari unui bărbat. El dezvoltase mezoteliom după utilizarea îndelungată a pudrei.

Ce răspunde compania Johnson & Johnson cu privire la pudra pentru copii

Gigantul american respinge toate acuzațiile. Reprezentanții Johnson & Johnson au transmis că produsele „au respectat toate standardele de reglementare, iar produsele nu conțin azbest și nu provoacă cancer”.

„Compatizăm profund cu persoanele care trăiesc cu cancer. Înțelegem dorința lor de a afla adevărul. De aceea faptele sunt atât de importante. Pudra noastră pentru copii a fost conformă cu toate standardele de reglementare, nu conține azbest și nu provoacă cancer”, se arată în declarația oficială transmisă prin filiala Kenvue.

Ce arată documentele interne, referitor la pudra pentru copii

Potrivit BBC, unele documente interne ar indica faptul că directorii companiei ar fi încercat să reducă testele de laborator pentru a evita depistarea urmelor de azbest.

Un fost director de toxicologie al J&J ar fi recunoscut că a primit rezultate care arătau contaminarea produsului, dar nu a informat autoritățile.

Ce urmează în procesul din Marea Britanie

Procesul ar putea deveni un moment de cotitură pentru industria cosmetică globală. Cazul ridică întrebări serioase despre transparența marilor companii și despre responsabilitatea lor față de sănătatea publică.

Specialiștii avertizează că expunerea la azbest, chiar și în cantități mici, poate provoca forme grave de cancer. În 2023, Johnson & Johnson a suspendat vânzarea pudrei pentru copii pe bază de talc în Marea Britanie. Totuși, scandalul pare departe de a se fi încheiat.