Eveniment » Profesorii protestează în Piața Victoriei. Ei cer anularea măsurilor de austeritate decise de Guvern: „Sunt impuse fără niciun fel de studiu de impact" (VIDEO)

Profesorii protestează în Piața Victoriei. Ei cer anularea măsurilor de austeritate decise de Guvern: „Sunt impuse fără niciun fel de studiu de impact” (VIDEO)

Traian Avarvarei
04 feb. 2026, 12:45
Cuprins
  1. Ce reproșează profesorii Guvernului Bolojan
  2. Profesorii amenință cu greva

Mai mulți profesori protestează în fața Guvernului, miercuri, revoltați de măsurile de austeritate care au lovit în sistemul de învățământ. Sindicaliștii amenință cu greve în perioada examenelor naționale. Între timp, premierul Ilie Bolojan (PNL) rămâne ministru interimar al Educației, pentru că nimeni nu vrea să preia acest portofoliu.

Ce reproșează profesorii Guvernului Bolojan

Nemulțumirile profesorilor au legătură cu norma didactică, plata orelor suplimentare, decontarea navetei, respectiv transportul și bursele elevilor. Aceștia mai acuză că n-au fost respectate niște decizii judecătorești de anul trecut privind plata unor drepturi.

„Dar, în primul și în primul rând, protestăm împotriva acestei clase politice care, în loc să considere educația o prioritate și orice măsură care se ia să fie discutată și asumată cu partenerii sociali, constatăm că sunt măsuri impuse fără niciun fel de studiu de impact”, a afirmat unul dintre liderii de sindicat, prezent la protest.

Acesta a mai susținut că „statistica este trunchiată” în ce privește numărul de ore pe care le lucrează profesorii români față de cei din alte țări, iar politicienii care invocă această statistică „manipulează”.

Concret, profesorii cer anularea măsurilor de austeritate decise de Guvern vara trecută, anume creșterea normei de predare de la 18 la 20 de ore și scăderea tarifului pentru plata cu ora de la aproximativ 60 de lei la aproximativ 22 de lei. De asemenea, ei vor revenirea la sistemul de burse inițial și reducerea numărului de elevi la clasă.

La protestul din Piața Victoriei participă și mai mulți studenți.

Profesorii amenință cu greva

74,7% dintre angajații din învățământ sunt dispuși să participe la o grevă, relevă un sondaj realizat de Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”, în perioada 14 – 31 ianuarie.

La sondaj au participat peste 17.000 de angajați din sistemul de educație, dintre care 87,4% cadre didactice, 6,9% personal didactic auxiliar și 5,7% personal administrativ, nedidactic.

70,5% dintre respondenți consideră că măsurile guvernamentale impuse de Guvernul Bolojan au avut un impact foarte negativ asupra activității lor, iar 74,7% sunt dispuși să participe la grevă. De asemenea, 71,7% sunt pregătiți să participe la protestele de stradă organizate local.

Dacă Guvernul nu va reveni asupra măsurilor „anti-educație” până în aprilie, federația intenționează să organizeze un referendum pentru declanșarea grevei generale în ultima decadă a lunii mai.

