UPDATE VIDEO: Primul mare protest al anului. Profesorii ies în stradă și amenință cu greva generală. Ilie Bolojan nu găsește ministru la Educație

Adrian A
03 feb. 2026, 12:01
Sursă foto: fsli.ro

Nemulțumiți de creșterea orelor de predat și de tăierile aplicate de Guvernul Ilie Bolojan, profesorii se mobilizează pentru un protest de amploare.

Bolojan, în fața primului mare protest din 2026

Ilie Bolojan are un început de an greu. După ce și-a pus în cap primarii de la care vrea să ia banii din impozitele pe prorpietate strânse și le-a certu să restrângă cheltuielile, acum șeful Guvernului are de-a face și cu profesorii.

Cadrele didactice pregătesc un protest masiv chiar în această săptămână și amenință și cu greva generală. Sunt și voci care avertizează cu o boicotare a simulărilor pentru examenele naționale.

Deocamdată, mâine, 4 februarie, va avea loc o pichetare a Guvernului. Acțiune la care se vor alătura și studenții, nemulțumiți de reducerea burselor.

“În jur de 2.000 de cadre didactice vor picheta mâine Piața Victoriei. Nu mai putem vorbi de demisia unui ministru, dar măsurile luate de Daniel David nu au fost șterse și creează efecte distructive în învățământ. Reprezentanții Ministerului Finanțelor ne spun că abia la sfârșitul lunii februarie vom discuta despre bugetul de stat.

Există riscul de declanșare a grevei generale atât în perioada simulărilor pentru examenele naționale, cât și în perioada examenelor propriu-zise.
Nu este nicio bucurie pentru nimeni să intre în grevă generală.

Este o soluție ultimativă, când celelalte soluții nu au dat roade. Vorbim de siguranța locurilor de muncă, despre funcționarea sistemului de învățământ preuniversitar. Acest guvern a luat măsuri pe care nu le-a mai luat nimeni. Măsuri care lovesc în profesori, în elevi, studenți și care nu au nicio legătură cu vreo reformă. Au aruncat în haos sistemul de învățământ, iar noi nu putem permite așa ceva.”, a declarat Marius Nistor, lider al Federației „Spiru Haret”, în exclusivitate pentru B1 TV.

Concret, sindicatele din Educație cer anularea creșterii normei de predare de la 18 la 20 de ore, a scăderii tarifului pentru plata cu ora de la aproximativ 60 de lei la aproximativ 22 de lei, dar solicită și revenirea la sistemul de burse inițial și reducerea numărului de elevi la clasă.

Nu avem ministru al Educației

Deocamdată, însă, Ilie Bolojan nu a găsit un ministru al Educației. S-au vehiculat nume  ca cel al deputatului PNL Marilen Pirtea, rector al Universității de Vest din Timișoara, sau al Lucianei Antoci, consiliera premierului Bolojan pe probleme de educație. Însă niciunul nu s-a înghesuit să preia funcția.

Acum, a apărut alt nume. Daniel Breaz. Fost ministru al Culturii în Guvernul PSD condus de Viorica Dăncilă, Breaz pare a fi favorit să meargă la Ministerul Educației.

Învățământul se află într-o stare DE degradare absolută. De o lună de zile nu avem ministru. Nu se vede nicio coadă la Ministerul Educației, nimeni nu se înghesuie. Dacă niciun profesionist nu vrea să preia funcția de ministru, ne dăm seama în ce hal se află sistemul de învățământ.

„Nimeni nu vrea să vină la Ministerul Educației, pentru că va trebui să execute ce îi spune premierul Ilie Bolojan. Adică noi tăieri sau un sistem de învățământ care să funcționeze cu buget de avarie.

Ori, în condițiile astea nu poți schimba nimic în sistemul de învățământ universitar sau preuniversitar. Acestea sunt povești.”, a mai declarat liderul sindical

