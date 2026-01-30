B1 Inregistrari!
Paleologu: E un act de inconștiență să fii ministru al Educației în România, e absolut de groază. Probabil dl David se duce la psiholog (VIDEO)

Traian Avarvarei
30 ian. 2026, 21:23
Paleologu: E un act de inconștiență să fii ministru al Educației în România, e absolut de groază. Probabil dl David se duce la psiholog (VIDEO)
Cuprins
  1. Paleologu, despre perspectiva de a fi ministru al Educației în România
  2. Paleologu: În societate românească e un mare dispreț pentru educație și cultură

România nu are ministru al Educației de mai bine de o lună, de când Daniel David și-a dat demisia. Interimatul e ocupat de premierul Ilie Bolojan. Profesorul Theodor Paleologu a declarat că să accepți să fii ministru al Educației în România e „un act de inconștiență” și că „în societate românească e un mare dispreț față pentru educație și cultură”.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Special B1”, moderată de Nadia Ciurlin pe B1 TV.

Paleologu, despre perspectiva de a fi ministru al Educației în România

„Nu e un act de curaj, e un act de inconștiență (să accepți să fii ministru al Educației). Îmi amintesc că am spus, când a fost numit dl David ministru, că nu-l înțeleg. Când ești rector al uneia dintre cele mai importante universități din țară, ce sens are să fii ministru? N-are niciun sens… Dl psiholog (Daniel David e psiholog) a avut o problemă – nu înțeleg – de natură emoțională, ambiție, inconștiență… N-am înțeles prea bine ce-a fost în capul lui.

Ar trebui să se ducă la psiholog dl David. Probabil o face, sunt convins c-o face, că orice psiholog serios face în permanență genul ăsta de igienă psihică și oricine ar trebui să facă lucrul ăsta.

Dar e inconștiență să te bagi la un asemenea minister, e absolut de groază, sinucidere garantată!”, a declarat Theodor Paleologu, pentru B1 TV.

Paleologu: În societate românească e un mare dispreț pentru educație și cultură

Profesorul a explicat apoi că mers în provincie să predea, să le vorbească elevilor. Într-un sat a întrebat unde e biblioteca, pentru că voia sa discute acolo cu elevii, iar „întrebarea mea a stârnit panică acolo: ”cine are cheia?”. Doamna Cutare. Fatalitate! Doamna Cutare nu era în localitate. Cea mai mare parte a bibliotecilor din țara asta au o existență fictivă”.

Într-un alt sat, o fata i-a spus că ea n-a mai „atins” o carte de dinainte de pandemie și „i se părea foarte cool” acest lucru.

Și în școlile private, unde sunt „copii de bani gata, plictisiți”, e același dispreț față de carte.

„E o problemă mai largă. Cred că în societate românească e un mare dispreț pentru educație și cultură. Nu se reduce totul al politicieni, vine din societate”, e concluzia profesorului Theodor Paleologu.

