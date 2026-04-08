Lumea sportului românesc este în doliu după dispariția unuia dintre cei mai mari din istorie. Mircea Lucescu, fostul selecționer al naționalei României și figura emblematică a fotbalului european, s-a stins din viață marți, 7 aprilie, după o perioadă grea în spital. Admirat pentru performanțele obținute în carieră și pentru influența sa asupra generațiilor de jucători, Lucescu a lăsat în urmă o moștenire impresionantă în lumea sportului.

Sicriul depus la Arena Națională

Ceremonia de adio va începe miercuri, când sicriul va fi depus la Arena Națională. Publicul larg va putea să participe începând cu ora 17:00, printr-un circuit controlat menit să asigure fluiditatea vizitatorilor.

La ora 18:00, va avea loc prima slujbă de priveghi, oferind fanilor și celor care l-au cunoscut ocazia să-și ia rămas bun.

Vizitarea continuă joi

Programul de vizitare se va desfășura și joi, între orele 10:00 și 20:00. Astfel, cei care au admirat activitatea și cariera lui Mircea Lucescu vor avea șansa de a-i aduce un ultim omagiu și de a participa la momente de reculegere într-un cadru organizat și sigur.

Cortegiul și slujba de înmormântare

Cortegiul funerar se va deplasa ulterior către Biserica Sfântul Elefterie, unde slujba de înmormântare va începe la ora 10:00.

Accesul la biserică va fi limitat strict la familie și invitați apropiați, conform dorinței organizatorilor de a păstra acest moment în cerc restrâns.

Înhumarea la Cimitirul Bellu

Ultima etapă a ceremoniei va avea loc la Cimitirul Bellu, începând cu ora 12:20, iar înhumarea este programată pentru ora 13:10.

Momentul va fi precedat de onoruri militare, iar accesul publicului va fi restricționat, zona fiind rezervată exclusiv familiei și apropiaților direcți.

Securitate și trafic

Având în vedere amploarea evenimentului, securitatea și ordinea publică vor fi asigurate permanent de Jandarmeria Română și Poliția Capitalei.

Traseele rutiere au fost stabilite împreună cu Poliția Rutieră pentru a minimiza blocajele în trafic pe durata deplasării cortegiului și pentru a permite desfășurarea ceremoniei în condiții optime.