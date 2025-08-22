Proprietarul unui local încearcă să convingă un hoț să-i aducă televizorul înapoi. Ce i-a promis

Un a furat un de pe terasa unui local din Baia Mare. Proprietarul localului încearcă să convingă hoțul să-i înapoieze bunul furat, ba chiar îi oferă și ceva în schimb.

Ce s-a întâmplat

Ce i-a promis proprietarul hoțului

Furtul a avut loc azi noapte, în municipiul Baia Mare, la un local. Un tânăr a intrat pe terasa localului, a mers la peretele pe care era montat televizorul, l-a dat jos, l-a luat și a plecat, conform .

Azi dimineață, la primele ore, patronul a postat pe rețele de socializare imaginile surprinse de camere și a cerut ajutorul celor de pe internet pentru a îl identifica pe hoț. Mai mult, a oferit și recompensă de 500 de lei.

Proprietarul a mai avut o speranță și în ceea ce îl privește pe hoț. El l-a rugat să se întoarcă cu televizorul, iar dacă va face acest gest, atunci va avea parte de o masă caldă.

Patronul nu a depus plângere la poliție, dar odată ce imaginile au devenit publice, polițiștii s-au autosesizat. Astfel, au deschis un dosar penal pentru furt calificat.

În prezent, autoritățile derulează cercetări pentru a identifica hoțul televizorului.