B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Proprietarul unui local încearcă să convingă un hoț să-i aducă televizorul înapoi. Ce i-a promis

Proprietarul unui local încearcă să convingă un hoț să-i aducă televizorul înapoi. Ce i-a promis

Selen Osmanoglu
22 aug. 2025, 15:00
Proprietarul unui local încearcă să convingă un hoț să-i aducă televizorul înapoi. Ce i-a promis
Foto: Glenn Carstens-Peters (Unsplash.com)

Un tânăr a furat un televizor de pe terasa unui local din Baia Mare. Proprietarul localului încearcă să convingă hoțul să-i înapoieze bunul furat, ba chiar îi oferă și ceva în schimb.

Cuprins

  • Ce s-a întâmplat
  • Ce i-a promis proprietarul hoțului

Ce s-a întâmplat

Furtul a avut loc azi noapte, în municipiul Baia Mare, la un local. Un tânăr a intrat pe terasa localului, a mers la peretele pe care era montat televizorul, l-a dat jos, l-a luat și a plecat, conform Observator.

Azi dimineață, la primele ore, patronul a postat pe rețele de socializare imaginile surprinse de camere și a cerut ajutorul celor de pe internet pentru a îl identifica pe hoț. Mai mult, a oferit și recompensă de 500 de lei.

Ce i-a promis proprietarul hoțului

Proprietarul a mai avut o speranță și în ceea ce îl privește pe hoț. El l-a rugat să se întoarcă cu televizorul, iar dacă va face acest gest, atunci va avea parte de o masă caldă.

Patronul nu a depus plângere la poliție, dar odată ce imaginile au devenit publice, polițiștii s-au autosesizat. Astfel, au deschis un dosar penal pentru furt calificat.

În prezent, autoritățile derulează cercetări pentru a identifica hoțul televizorului.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
CFR leagă Bucureștiul de Kiev. Românii vor putea circula cu trenul până în capitala Ucrainei
Eveniment
CFR leagă Bucureștiul de Kiev. Românii vor putea circula cu trenul până în capitala Ucrainei
Băiețel de 9 ani, în stare extrem de gravă, după ce a căzut într-o piscină. Unde s-a petrecut incidentul
Eveniment
Băiețel de 9 ani, în stare extrem de gravă, după ce a căzut într-o piscină. Unde s-a petrecut incidentul
Tensiuni majore în Valea Jiului: Minerii s-au blocat în subteran (VIDEO)
Eveniment
Tensiuni majore în Valea Jiului: Minerii s-au blocat în subteran (VIDEO)
Cutremur de 4,4 grade în România. Unde a fost simțit
Eveniment
Cutremur de 4,4 grade în România. Unde a fost simțit
Detalii șocante în cazul crimei din Craiova! Fetița s-ar fi aflat de față, atunci când a avut loc crima
Eveniment
Detalii șocante în cazul crimei din Craiova! Fetița s-ar fi aflat de față, atunci când a avut loc crima
Cu cine s-a întâlnit, în secret, Călin Georgescu, în Herăstrău. Este vorba de un controversat om de afaceri, acuzat de escrocherii (VIDEO)
Eveniment
Cu cine s-a întâlnit, în secret, Călin Georgescu, în Herăstrău. Este vorba de un controversat om de afaceri, acuzat de escrocherii (VIDEO)
O femeie de 30 de ani a fost găsită moartă în casă, în condiţii suspecte
Eveniment
O femeie de 30 de ani a fost găsită moartă în casă, în condiţii suspecte
Un adolescent s-a plimbat pe drumurile publice cu o mașină furată. Cum s-a întâmplat totul
Eveniment
Un adolescent s-a plimbat pe drumurile publice cu o mașină furată. Cum s-a întâmplat totul
Ministerul Educației: „Aproximativ 98,6% din profesorii titulari au rămas în aceleași unități școlare”
Eveniment
Ministerul Educației: „Aproximativ 98,6% din profesorii titulari au rămas în aceleași unități școlare”
Două clanuri rivale, bătaie cu bâte și săbii. Ce s-a întâmplat
Eveniment
Două clanuri rivale, bătaie cu bâte și săbii. Ce s-a întâmplat
Ultima oră
15:44 - Impozitul pe locuințe crește cu până la 70%, din 2026. Iată cât vei plăti, în plus, pentru locuința ta
15:35 - CFR leagă Bucureștiul de Kiev. Românii vor putea circula cu trenul până în capitala Ucrainei
15:32 - Larisa Udilă, din sala de nașteri, direct la medicul estetician. Ce îmbunătățiri vrea să își facă influencerița
15:09 - Ilie Bolojan o ia pe urmele lui Ciolacu. Premierul, în vizită pe șantierele autostrăzii A7
15:00 - Băiețel de 9 ani, în stare extrem de gravă, după ce a căzut într-o piscină. Unde s-a petrecut incidentul
14:59 - Tensiuni majore în Valea Jiului: Minerii s-au blocat în subteran (VIDEO)
14:40 - Cutremur de 4,4 grade în România. Unde a fost simțit
14:38 - Detalii șocante în cazul crimei din Craiova! Fetița s-ar fi aflat de față, atunci când a avut loc crima
14:34 - Cu cine s-a întâlnit, în secret, Călin Georgescu, în Herăstrău. Este vorba de un controversat om de afaceri, acuzat de escrocherii (VIDEO)
14:26 - O femeie de 30 de ani a fost găsită moartă în casă, în condiţii suspecte