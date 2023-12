Propunere: Un „ITP” pentru clădiri cu risc. Andrei Caramitru: Acesta ar fi un instrument în coordonare cu legile existente. Trebuie aplicată legea extrem de strict și dur, cum se face peste tot în Europa (VIDEO)

Propunere cu privire la clădirile periculoase din țară. Un ITP al construcțiilor. Ideea a fost lansată de Andrei Caramitru, după tragedia de la Odorheiu Secuiesc.

“Eu aș face un sistem de tip ITP. La 5 ani. Cu penalități, amenzi si tot colosale, dacă clădirea ta e praf. Nu ai bani – vinde domne la altul să o facă. Alte soluții nu există. Problema e că în caz de cutremur, o să moara zeci de mii de oameni tocmai pentru că ce scriu mai sus nu se întâmplă. Cine va plăti atunci ???? Cine va intra la pușcărie”, întreabă retoric Caramitru.

Consultantul financiar, Andrei Caramitru, a comentat acest subiect în cadrul Știrilor B1 TV, prezentate de Irina Petraru.

“La fel cum pentru mașini suntem toți obligați să facem acest ITP, pentru a fi noi, în primul rând, în siguranță, dar și ceilalți în trafic, este absolut normal să trebuiască să expertizezi din când în când clădirea în care tu ești proprietar, fie că ești stat, instituție sau persoană privată, ca să te asiguri că acea clădire este într-o stare bună. Legislația chiar te obligă pe tine ca proprietar să-ți menții clădirea în stare funcțională bună.

Deci ăsta ar fi doar un instrument în coordonare cu legile existente. Acum, mai sunt legi. Aici e vina primăriilor, foarte mare, la ce se întâmplă pentru că legi există. Există legea fațadelor, s-au dat legi pentru consolidare, care trebuie făcute. Sunt tot felul de instrumente, poți să dai amenzi foarte mari persoanelor care nu-și mențin clădirea cum trebuie. Poți să creezi de 5 ori impozitul pe proprietate, poți să investești tu, ca primărie, să îți recuperezi banii după. Deci instrumente legale există.

Problema este că foarte multe primării din România refuză să aplice această lege complet. Sunt în afara legii, Bucureștiul în primul rând, dar mai sunt și alte primării, cum vedem și cazul acesta tragic, care s-a întâmplat. Deci pur și simplu trebuie aplicată legea extrem de strict și dur, cum se face peste tot în Europa, nu doar la noi. Proprietarii să fie obligați pe banii lor, nu pe banii statului.

Vă mai dau un exemplu. Tot auzim prin presă că se vinde un monument mare, un castel în Franța, cu 1.000 EUR și te întrebi cum e posibil așa ceva. Păi, tocmai pentru că ei sunt obligați să le refacă, deci probabil costul de refacere este atât de imens încât valoarea unui castel de tipul ăsta nerefăcut nu e mare, e foarte mică, dar îl ia cineva cu 1.000 EUR și după aia investește milioane, ca să fie în stare cum trebuie, la fel școli și așa mai departe.

Avem obsesia asta de a păstra tot ce există. Sigur că monumentele cu relevanță arhitectonică trebuie menținute și refăcute cu orice cost, pentru că fac parte din patrimoniul acestei țări, dar există foarte multe clădiri fără nicio valoare, deci pur și simplu clădiri făcute prost, prin 1900, 1910.

În interbelic foarte multe blocuri făcute fără niciun fel de siguranță seismică, nu uitați că în 1977 blocurile acelea au picat, în primul rând. Acest tip de clădiri, care nu au valoare arhitectonică, sunt făcute prost și ieftin, acum mult timp, nu mai avem ce să mai facem cu ele. Trebuie să ne asumăm că unele din ele trebuie efectiv date jos, pentru că costul de refacere este imens sau este chiar tehnic imposibil, să știți, în multe cazuri nu ai ce să mai faci, nu poți să consolidezi un bloc sau o clădire care are structura complet putrezită. Nu ai ce să faci și atunci trebuie să ne asumăm, în anumite situații, să fie date jos și reconstruit pe stilul zonei, frumos.

Cred că 10 oameni au fost răniți în ultimii ani, doar în București, că le-au căzut tencuieli în cap, mergând în centrul orașului. Adică suntem într-o situație în care trebuie să se facă ceva.

Și repet, obligația fundamentală și rolul, aici, este al primăriilor și cred că statul ar trebui, guvernul central sau Parlamentul să oblige mult mai dur primăriile efectiv să-și facă treaba.

Cum e posibil așa ceva? Există reglementări, există tot, măcar pe școli. Deci dacă statul pe școlile pe care le are în atribuție sau ce școli private… că am înțeles că era deținută de o comunitate religioasă. Nu contează cine o deține. Dacă nici măcar pe școli, unde sunt copii, sunt copiii noștri care stau acolo, pe școli nu vrem să ne uităm, să înțelegem care e situația, nu au acest ITP, să vedem dacă cade sau nu, nu au autorizație de incendiu. Nu există absolut nimic făcut nicăieri, nici măcar la școli. Este o situație absolut inacceptabilă, pentru că știți cum e, primăria nu vrea să supere pe profesorii care sunt în școală, să oprească școala, să-i mute în altă parte 1, 2 ani, cât se face treaba, părinții se supără, statul zice că n-are bani, n-are buget, și atunci punem mizeria sub preș, până ajung să ne moară copiii sau să murim zeci de mii de oameni, dacă vine un cutremur. Este o situație absolut inadmisibilă.